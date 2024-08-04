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الرياضة

سافينيو يتعهّد بصناعة التاريخ مع «السيتي»

سافينيو يتعهّد بصناعة التاريخ مع «السيتي»
4 أغسطس 2024 21:12

 
لندن (أ ف ب)

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تعهّد لاعب مانشستر سيتي الجديد، المهاجم البرازيلي سافينيو بكتابة التاريخ مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وانتقل سافينيو إلى الفريق الإنجليزي في يوليو الحالي، قادماً من تروا الفرنسي، مقابل 30 مليون يورو «38 مليون دولار»، في عقدٍ لمدة خمسة أعوام، بعد تألقه مع جيرونا الإسباني الموسم الماضي، حيث لعب على سبيل الإعارة.
وساعد اللاعب البالغ 20 عاماً الفريق الإسباني على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، لكن كان لديه أهداف أكبر في رأسه خلال وجوده في مانشستر «أنا سعيد حقاً وفخور بالوجود هنا، لا يسعني الانتظار لارتداء القميص، الدخول إلى الملعب وإظهار ما يمكنني فعله».
وتابع «أرى نفسي جزءاً من هذه المجموعة، وسأقدم أفضل ما لديّ لمانشستر سيتي، ما أريده هو العمل بجدّ مع المدربين وزملائي حتى أتمكن من التطوّر».
وأضاف «كنت سعيداً بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مع جيرونا، تركيزي الآن على مانشستر سيتي».
فاز فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بستة من آخر سبعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، بما في ذلك النسخ الأربع الماضية على التوالي.
وإذا كانت هناك أي شكوكٍ حول عطش «السيتي»، بعد النجاح الكبير، فقد تعهّد سافينيو بتوفير الوقود لإلهام مساعيهم للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.
وأردف البرازيلي «إنها صفحة جديدة في التاريخ، وأنا سعيد باللعب في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، أريد مواصلة ما حققته مع جيرونا في الموسم الماضي».
كان سافينيو معجباً جداً بجناح مانشستر سيتي السابق رياض محرز عندما كان يافعاً، واختار ارتداء القميص رقم 26 الذي كان يحمله الجزائري.
فاز محرز لاعب الأهلي السعودي حالياً بعشرة ألقاب كبيرة مع فريق مدينة مانشستر، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
واستطرد: كان محرز قدوةً بالنسبة إلي منذ أن شاهدته عندما كنت طفلاً، نعم، هناك أوجه تشابه في طريقة لعبنا، لقد كتب التاريخ هنا، لكن محرز هو محرز وسافينيو هو سافينيو، الدور عليّ الآن لصناعة تاريخي هنا.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
دوري أبطال أوروبا
رياض محرز
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