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الرياضة

فينك «مدمر الأرقام» في «أحواض السباحة»

فينك «مدمر الأرقام» في «أحواض السباحة»
4 أغسطس 2024 21:37

باريس (أ ف ب) 

 

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حطّم السبّاح الأميركي بوبي فينك الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر حرّة في طريقه إلى احتفاظه باللقب، في أولمبياد باريس.
وسجّل فينك 14:30.67 دقيقة ماحياً الرقم السابق للصيني سون يانج (14:31.02 دقيقة) في لندن عام 2012، ليتفوّق على الإيطالي جريجوريو بالترينييري (14:34.55 دقيقة) والإيرلندي دانيال ويفن بطل 800 متر حرّة (14:39.63 دقيقة)، فيما حلّ التونسي أحمد الجوادي في المركز السادس.
وهذه الذهبية الثالثة لابن الرابعة والعشرين في الأولمبياد، بعد تتويجه في طوكيو صيف 2021، بذهبيتي 800 و1500 متر حرّة.
تصدّر فينك السباق منذ البداية حتى النهاية، أمام بالترينييري، فيما حاول الجوادي البقاء وراء فينك نجم سباق 800 متر.
لكن فينك بنى مسافة كبيرة مع خصومه، فيما تراجع الجوادي تدريجاً إلى المركز السادس.
وكان الجوادي (19 عاماً) خطف الأنظار في تصفيات سباق 800 متر وحلّ ثانياً أمام بالترينييري وخلف ويفن، لكنه أخفق في النهائي بخطف ميدالية وتحقيق المفاجأة، حيث وصل بالمركز الرابع، وكان قريباً من بلوغ نهائي 400 متر حرّة.
ترعرع بطل فرنسا وأفريقيا في نادي المستقبل الرياضي بالمرسى وهو مقيم في مارتيج الفرنسية، حيث يدرّبه فيليب لوكا.
كان يمنّي النفس بالسير على طريق مواطنيه أسامة الملولي وأحمد أيوب الحفناوي المصاب راهناً، وهو سيشارك في سباق الماراثون 10 كلم.

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