بلجيكا.. «معجزة» في «سلة السيدات»



باريس (أ ف ب)

حقق المنتخب البلجيكي للسيدات «المعجزة»، في أولمبياد باريس، حين فاز في ليل على نظيره الياباني، وصيف البطل بفارق 27 نقطة 85-58، ما ضمن له التأهل للمرة الثانية في ثاني مشاركة له إلى ربع نهائي مسابقة كرة السلة.

ودخل المنتخب البلجيكي الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وفي رصيده نقطتين، بعد خسارته مباراتيه الأوليين أمام ألمانيا 69-83 والولايات المتحدة حاملة اللقب 74-87، ما جعله مطالباً بالفوز على اليابان بنتيجة كبيرة، من أجل تعويض سجله السلبي في فارق النقاط المسجلة، والذي بلغ (-27).

وبفضل 30 نقطة مع 11 متابعة من المتألقة إيما ميسيمان التي دخلت تاريخ سلة السيدات، لأنها أول لاعبة في الألعاب الأولمبية تسجل 20 نقطة، أو أكثر لست مباريات متتالية في سلسلة بدأت في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام، تحقق هذا الأمر وبات رصيد البلجيكيات في ميزان النقاط المسجلة، والتي دخلت سلتهن «صفر»، ما سمح لهن بضمان التأهل بين أفضل منتخبين في المركز الثالث ضمن المجموعات الثلاث.

وثأر المنتخب البلجيكي من نظيره الياباني الذي أنهى مشواره، في ربع نهائي النسخة الماضية، في طريقه للوصول حتى النهائي، قبل الخسارة أمام الأميركيات الباحثات عن الذهبية الثامنة توالياً والعاشرة في تاريخهن، واللواتي حققن العلامة الكاملة وحسمن زعامة المجموعة بفوزهن على الألمانيات 87-68 بفضل جاكي يونج (19 نقطة) وآجا ويسلون (14) وبرينا ستيوارت (13).

وكانت الأميركيات والألمانيات، المشاركات في الألعاب الأولمبية لأول مرة، ضامنات تأهلن إلى ربع النهائي بعد الجولة الثانية.

وقال المدرب الفرنسي لبلجيكا رشيد مزيان «كان من الرائع أن نعود (بعدما كان تأهل فريقه بعيد المنال)، مرة أخرى، لعب الجمهور دوراً كبيراً في مساعدتنا على الفوز بالمباراة»، فيما قالت لاعبة الارتكاز كيارا لينسكيز «لا أعرف حقاً إذا كنا مؤمنات (بتحقيق الفوز) أم لا، لكن أن نفوز بفارق أكثر من 27 نقطة (27 بالتحديد) ضد فريق مثل اليابان فهذا أمر صعب جداً، كان أمراً لا يصدق حقاً».

تقدمت بلجيكا بفارق نصف سلة (نقطة) على الصين التي أنهت المجموعة الأولى في المركز الثالث بفوز وهزيمتين (3 نقاط) وتنتظر الآن ما ستؤول إليه نتيجة أستراليا (3 نقاط مع سجل سلبي -8 نقاط) مع فرنسا الضامنة تأهلها في المجموعة الثانية التي شهدت تأهلاً تاريخياً لنيجيريا، المتوجة بالنسخ الأربع الأخيرة من بطولة إفريقيا، بفوزها على كندا 79 - 70 بفضل 21 نقطة من إيزيني كالو.

ويشكل هذا التأهل تحولاً كبيراً بالنسبة لمنتخب خسر في مشاركتيه السابقتين جميع مبارياته الخمس في دور المجموعات عام 2004 ثم مبارياته الثلاث قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.

وتصدرت نيجيريا المجموعة مؤقتاً بفارق نقطة أمام فرنسا بانتظار مباراة الأخيرة مع أستراليا.