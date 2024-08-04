الإثنين 5 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بلجيكا.. «معجزة» في «سلة السيدات»

بلجيكا.. «معجزة» في «سلة السيدات»
4 أغسطس 2024 22:04

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بريطانيا تحطم «عالمي» السرعة في الدراجات
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة

حقق المنتخب البلجيكي للسيدات «المعجزة»، في أولمبياد باريس، حين فاز في ليل على نظيره الياباني، وصيف البطل بفارق 27 نقطة 85-58، ما ضمن له التأهل للمرة الثانية في ثاني مشاركة له إلى ربع نهائي مسابقة كرة السلة.
ودخل المنتخب البلجيكي الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، وفي رصيده نقطتين، بعد خسارته مباراتيه الأوليين أمام ألمانيا 69-83 والولايات المتحدة حاملة اللقب 74-87، ما جعله مطالباً بالفوز على اليابان بنتيجة كبيرة، من أجل تعويض سجله السلبي في فارق النقاط المسجلة، والذي بلغ (-27).
وبفضل 30 نقطة مع 11 متابعة من المتألقة إيما ميسيمان التي دخلت تاريخ سلة السيدات، لأنها أول لاعبة في الألعاب الأولمبية تسجل 20 نقطة، أو أكثر لست مباريات متتالية في سلسلة بدأت في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام، تحقق هذا الأمر وبات رصيد البلجيكيات في ميزان النقاط المسجلة، والتي دخلت سلتهن «صفر»، ما سمح لهن بضمان التأهل بين أفضل منتخبين في المركز الثالث ضمن المجموعات الثلاث.
وثأر المنتخب البلجيكي من نظيره الياباني الذي أنهى مشواره، في ربع نهائي النسخة الماضية، في طريقه للوصول حتى النهائي، قبل الخسارة أمام الأميركيات الباحثات عن الذهبية الثامنة توالياً والعاشرة في تاريخهن، واللواتي حققن العلامة الكاملة وحسمن زعامة المجموعة بفوزهن على الألمانيات 87-68 بفضل جاكي يونج (19 نقطة) وآجا ويسلون (14) وبرينا ستيوارت (13).
وكانت الأميركيات والألمانيات، المشاركات في الألعاب الأولمبية لأول مرة، ضامنات تأهلن إلى ربع النهائي بعد الجولة الثانية.
وقال المدرب الفرنسي لبلجيكا رشيد مزيان «كان من الرائع أن نعود (بعدما كان تأهل فريقه بعيد المنال)، مرة أخرى، لعب الجمهور دوراً كبيراً في مساعدتنا على الفوز بالمباراة»، فيما قالت لاعبة الارتكاز كيارا لينسكيز «لا أعرف حقاً إذا كنا مؤمنات (بتحقيق الفوز) أم لا، لكن أن نفوز بفارق أكثر من 27 نقطة (27 بالتحديد) ضد فريق مثل اليابان فهذا أمر صعب جداً، كان أمراً لا يصدق حقاً».
تقدمت بلجيكا بفارق نصف سلة (نقطة) على الصين التي أنهت المجموعة الأولى في المركز الثالث بفوز وهزيمتين (3 نقاط) وتنتظر الآن ما ستؤول إليه نتيجة أستراليا (3 نقاط مع سجل سلبي -8 نقاط) مع فرنسا الضامنة تأهلها في المجموعة الثانية التي شهدت تأهلاً تاريخياً لنيجيريا، المتوجة بالنسخ الأربع الأخيرة من بطولة إفريقيا، بفوزها على كندا 79 - 70 بفضل 21 نقطة من إيزيني كالو.
ويشكل هذا التأهل تحولاً كبيراً بالنسبة لمنتخب خسر في مشاركتيه السابقتين جميع مبارياته الخمس في دور المجموعات عام 2004 ثم مبارياته الثلاث قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.
وتصدرت نيجيريا المجموعة مؤقتاً بفارق نقطة أمام فرنسا بانتظار مباراة الأخيرة مع أستراليا.

 

بلجيكا
اليابان
نيجيريا
كرة السلة
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" توجه نداء إلى مواطني الإمارات في بريطانيا
اليوم 20:38
بريطانيا تحطم «عالمي» السرعة في الدراجات
الرياضة
بريطانيا تحطم «عالمي» السرعة في الدراجات
اليوم 20:42
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
الرياضة
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
اليوم 20:34
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
الرياضة
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©