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الرياضة

الصين تخطف «ذهبية مشوّقة» في آخر 20 متراً!

الصين تخطف «ذهبية مشوّقة» في آخر 20 متراً!
4 أغسطس 2024 22:12

 
باريس (أ ف ب)

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قاد نجم السباحة الصيني بان جانلي بلاده إلى إحراز ذهبية مشوّقة في سباق التتابع أربع مرات 100 متر متنوّعة، في أولمبياد باريس.
وخطفت الصين الذهبية في آخر 20 متراً مسجّلة 3:27.46 دقائق، أمام الولايات المتحدة (3:28.01 دقيقة) وفرنسا المضيفة التي ضمّت النجم الصاعد وحامل أربع ذهبيات ليون مارشان في فئة الصدر (3:28.38 دقيقة).
وتألف المنتخب الصيني من جانلي الذي حطّم الرقم العالمي في 100 متر حرّة في طريقه إلى الذهبية، تشين هايانج، جيايو شو وجياجو سون، فيما ضم الفريق الأميركي راين مورفي، فينك، كايليب دريسل وهانتر أرمسترونج.
وإلى جانب مارشان، ضمّ فريق فرنسا يوهان ندوي-بروار، ماكسيم جروسيه وفلوران مانودو. وخاض مارشان البالغ 22 عاماً 14 سباقاً في أسبوع خارق، أحرز خلاله أربع ذهبيات في سباقات فردية وبرونزية.

الصين
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باريس
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