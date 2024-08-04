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الرياضة

«البطل» ينسحب من سباق 400 متر في «أولمبياد باريس»

«البطل» ينسحب من سباق 400 متر في «أولمبياد باريس»
4 أغسطس 2024 22:22

 
باريس (أ ف ب)

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لن يدافع ستيفن جاردينر من باهاماس عن لقب سباق 400 متر في ألعاب القوى الذي أحرزه قبل ثلاثة أعوام في طوكيو، وذلك بعد غيابه عن التصفيات في أولمبياد باريس 2024.
ولم يتواجد ابن الـ28 عاماً على خط انطلاق سلسلته في الدور الأول من التصفيات، ليفشل بذلك في الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في طوكيو، بعد تفوقه في النهائي على الكولومبي أنتوني سامبرانو وكيراني جيمس من جرينادا.
ويملك غاردينر في رصيده الأولمبي برونزية التتابع 4 في 400 متر أحرزها في أولمبياد ريو 2016، إضافة إلى لقبه العالمي الذي أحرز في الدوحة عام 2019.
وكان بطل العالم لعام 2022 الأميركي مايكل نورمان الأسرع في الدور الأول من التصفيات، بعدما سجل 44.10 ثانية، متقدّماً على مواطنه كوينسي هول (44.28) والترينيدادي جيريم ريتشاردز (44.31).
كما تأهل إلى نصف النهائي المقرر الأربعاء كيراني جميس، الفائز بذهبية السباق عام 2012 في لندن والفضية عام 2016 والبرونزية قبل ثلاثة أعوام.

الباهاما
ألعاب القوى
باريس
أولمبياد باريس 2024
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