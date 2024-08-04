شباب الأهلي يختتم تحضيرات مواجهة سباهان في «النخبة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يختتم شباب الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعداداً لمواجهة سباهان الإيراني في المحلق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، غداً على استاد نقش جهان في إيران، الذي يخوض عليه «الفرسان» التدريب الأخير الليلة.

وتعد مواجهة الغد ذات طابع خاص، لاسيما وأنها تعتبر مباراة كؤوس، حيث إن، الفريق الفائز سوف يصعد لمواجهة الغرافة القطري يوم 13 من أغسطس الجاري، قبل التوجه إلى دوري المجموعات من هذه البطولة الكبيرة، التي تنطلق نسختها الأولى هذا الموسم.

يذكر أن كلاً من الوصل والعين قد تأهل إلى دوري المجموعات بشكل مباشر، حيث تأهل الوصل بصفته بطل الدوري الإماراتي، وتأهل العين بصفته بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويتنافس كل من شباب الأهلي وسباهان والغرافة القطري على مقعد واحد في دوري المجموعات لهذه البطولة. ويسعى شباب الأهلي من خلال مواجهة الغد إلى تأكيد جدارته بالتواجد بين كبار القارة، لاسيما وأنه سبق وشارك تسع مرات في دوري الأبطال وحقق المركز الثاني كأفضل مركز له في نسخة عام 2015. وعكف البرتغالي باولو سوزا مدرب الفريق على دراسة المنافس بشكل دقيق خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يضع اللمسات الأخيرة على خطة هذه المواجهة المهمة هذا المساء.

واستعد «الفرسان» لهذه الانطلاقة القوية من خلال معسكر خارجي في النمسا، خاض فيه 3 تجارب، فاز في الأولى على إس كيه جابينج النمساوي 9-1، قبل أن يخسر الودية الثانية أمام كارباج بطل الدوري الأذربيجاني 2-5، ليختتم المعسكر الخارجي بفوز عريض على شباب أودينيزي الإيطالي بتسعة أهداف نظيفة، عاد بعدها إلى دبي لاستئناف تحضيراته الداخلية، قبل السفر إلى إيران لخوض أولى مبارياته الرسمية لهذا الموسم، في الاستحقاق الآسيوي أمام سباهان.

«حلة» مختلفة

يدخل شباب الأهلي الموسم الجديد بـ «حلة» مختلفة، بعد عدة تغييرات بتولي مدربه البرتغالي باولو سوزا قيادة دفة الجهاز الفني، خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، كما أجرى النادي تعاقدات على مستوى اللاعبين، أبرزها صفقة اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون، قادماً من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، والذي لعب في الموسم الماضي بنظام الإعارة مع روما الإيطالي، كما تم التعاقد مع الأرجنتيني جاستون سواريز، قادماً من بني ياس، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات ليدخل الموسم بشكل مكتمل من أجل المنافسة على كافة الألقاب.