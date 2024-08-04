كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في «قمة بلجيكا»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار ولينجتون في أوستند بمملكة بلجيكا، اليوم، منافسات المحطة السادسة، ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31.

وتشهد المحطة البلجيكية قمة من العيار الثقيل، بمشاركة نخبة مرابط الخيل العربية في أوروبا، حيث تواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المتميزة في كل جولاتها بالمضامير الأوروبية، في ظل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً للخطط الرامية لتشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكل دول العالم.

كما يشهد لقاء المحطة البلجيكية تواجداً متميزاً لمجموعة رائعة من نخبة أبطال الموسم، حيث يتقدم المشاركين في السباق الذي يقام لمسافة 1800 متر، ضمن الفئة الثالثة للخيول، من عمر أربع سنوات فما فوق، كل من بطل المحطة الخامسة في السويد الجواد «فريدي بي» (تي إم فريد تكساس - فيا هايبولايت بنت داحس) للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، وتحت قيادة الفارس فاندربيك، بجانب بطل محطة بولندا الرابعة «باد جاي بومبادور» (نو ريسك الموري - بيرنايس رويال بنت دورمان) للمالك إسطبل أيفيتا، وتحت إشراف المدرب ماتشيك كاتسيبيك، وتحت قيادة الفارس مايكل أبيك.

وتضم القائمة أيضاً «الرفاع» (المرتجز - سليمة بنت منجز) للمالك محمد بن فهد العطية، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت، وتحت قيادة الفارس لوكا ديلوزير، بجانب «الباسو تي»، «الزرقا دي إيه» (إيه إف البحر- شيفا ديه ايه بنت عامر) «بيكاسو تي»، «يشار دي إيه»، «فريدة بي»، إضافة إلى «رازا بي».

من جهته، قال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «بفخر واعتزاز تقودنا الرؤية السديدة والدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى نجاحات متواصلة في محطاتنا العالمية، إثر توجيهات سموه المستمرة لتقديم أفضل السباقات والحوافز للملاك والمربين بدول العالم للاهتمام بالخيل العربية، والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية عبر بوابة الكأس الغالية».

وأضاف: «نؤكد أهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية»، كما يمثل الوصول لهذه المرحلة المتقدمة وترسيخ المكانة المرموقة للكأس الغالية امتداداً مهماً لجميع سباقات النسخة رقم 31 التي تشكل محوراً جوهرياً في نهضة وتفوق الخيل العربية ومعاصرتها لمرحلة استثنائية حافلة بالنجاحات والتقدم»،

وقال: «المشاركة الكبيرة من نخبة الخيول العربية الأصيلة في بلجيكا، تعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والمدربين والفرسان في أوروبا»، مشيداً بوجود الجياد الأبطال من جديد والمشاركة المتميزة في سباق المحطة البلجيكية.

وأعرب عن ارتياحه لمواصلة الكأس الغالية لأهدافها الطموحة للارتقاء بمسيرة الخيل العربية عالمياً والعمل على تعزيز تواجدها في المضامير الأوروبية، تأكيداً لرسالة الإمارات السامية لدعم الملاك والمربين للخيل العربية في كل دول العالم.