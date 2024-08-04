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الرياضة

ديوكوفيتش يكرر إنجاز «الأساطير الأربعة»

ديوكوفيتش يكرر إنجاز «الأساطير الأربعة»
4 أغسطس 2024 22:47

 
باريس (د ب أ) 

 

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فاز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالميدالية الذهبية لمنافسات فردي التنس «رجال» بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وانتزع ديوكوفيتش الذهبية، بعد الفوز في المباراة النهائية على الإسباني كارلوس ألكاراز بنتيجة 7-6 و7-6، بعد مباراة قوية استمرت ساعتين و50 دقيقة على ملعب رولان جاروس. وبخسارته اكتفى ألكاراز بالميدالية الفضية، بعدما حقق لقبي جراند سلام هذا العام، وهما رولان جاروس وويمبلدون.
وحقق ديوكوفيتش حلمه بالفوز بذهبية الأولمبياد لأول مرة في تاريخه، ليصبح أيضاً أكبر سنا لاعب يفوز باللقب الأولمبي، حيث يبلغ الصربي المخضرم 37 عاماً.
وزين نوفاك بالذهب الأولمبي مسيرته اللامعة التي حقق خلالها 24 لقباً على مستوى بطولات جراند سلام.
وصرح ديوكوفيتش عبر شبكة يوروسبورت عقب اللقاء «لقد وضعت قلبي وروحي وجسدي وعائلتي وكل شيء في الملعب».
وأضاف «لقد نجحت أخيراً في الفوز بذهبية الأولمبياد ببلوغي 37 عاماً، والأهم من ذلك كله، إنها إنجاز لبلادي، وفخور باللعب لصربيا».
وبات ديوكوفيتش خامس لاعب تنس يجمع بين ذهبية الأولمبياد وألقاب البطولات الأربع الكبرى، بعد كل من الأميركية سيرينا وليامز، والإسباني رافاييل نادال، والأميركي أندريه أجاسي والألمانية شتيفي جراف.
وكان الإيطالي لورينزو موسيتي فاز ببرونزية في منافسات فردي الرجال بتغلبه على الكندي فيليكس أوجير الياسيم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

التنس
نوفاك ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
باريس
أولمبياد باريس 2024
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