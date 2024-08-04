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الرياضة

سيوستروم.. «ثنائية السرعة»

سيوستروم.. «ثنائية السرعة»
4 أغسطس 2024 23:06

باريس (أ ف ب)

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أحرزت السباحة السويدية سارة سيوستروم ذهبية 50 متراً حرّة في أولمبياد باريس، محققة ثنائية سباقات السرعة، بعد تتويجها في سباق 100 متر حرّة.
وسجّلت سيوستروم البالغة 30 عاماً، والتي تخوض أولمبيادها الخامس 23.71 ثانية، متفوّقة على الأسترالية ميج هاريس (23.97 ث) والصينية يوفي جانج (24.20 ث).
سيوستروم التي أحرزت لقبها العالمي الأول بعمر الخامسة عشرة، باتت أكبر متوجة في سباق السبرينت في الألعاب الأولمبية، علماً أنها تحمل الرقم العالمي (23.61 ث) منذ يوليو 2023.
وهذه أجمل مشاركة لسيوستروم من أصل خمس في الألعاب، رافعة رصيدها إلى ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزية، مقابل 14 ميدالية في بطولة العالم.
قالت «هذه أفضل لحظاتي مع ذهبيتين، لم أتخيّل أن أحرز ذهبيتين في مشاركتي الخامسة».
تابعت «هذا لا يُصدّق، يمكنني القول بثقة أنه لا يمكنني القيام أفضل من ذلك، هذه قمة مسيرتي دون أي شكّ، أنا فخورة بما قدّمته في كامل مسيرتي».
استهلّت مشوارها في نسخة بكين 2008، لكنها انتظرت ثماني سنوات لتصعد إلى منصة التتويج في ريو 2016.
قرّرت خوض 100 م حرّة في اللحظة الأخيرة لتحصد لقباً مفاجئاً.
ورغم بلوغها الثلاثين؛ لا تفكّر بالاعتزال «بالطبع سأواصل السباحة لسنوات عديدة، لكن كيف سأحقق أفضل من ذلك؟».
بالرغم من فوزها، لم تكن راضية عن سباقها «كانت ضرباتي الأولى سيئة جداً، لكني أدركت قبل السباق أنه حتى لو ارتكبت بعض الأخطاء، أملك مستوى مرتفعاً».

السويد
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أولمبياد باريس 2024
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