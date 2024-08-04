بلجيكية «مريضة» من «السين»!



بروكسل (أ ف ب)

تعاني لاعبة الفريق البلجيكي للترياثلون كلير ميشال «المرض» بعد خوضها سباق السباحة في فردي هذه الرياضة في نهر السين، الأمر الذي سيبعد بلادها عن المسابقة المختلطة، وفقاً لما أعلنت اللجنة الأولمبية البلجيكية في بيانٍ.

وكانت ميشال أنهت فعاليات فردي الترايثلون بالمركز الـ 38 في 31 يوليو الفائت.

وجاء في البيان أن «اللجنة الأولمبية البلجيكية والترايثلون البلجيكي يأملان في أخذ دروس مستفادة من أجل مسابقات الترايثلون المقبلة في الألعاب الأولمبية».

وتأجلت منافسات الرجال، بالإضافة إلى حصص تدريبية عديدة؛ لأن مياه السين لم تكن مناسبة للسباحة.