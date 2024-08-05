مصر وإسبانيا.. موعد في «يد الأولمبياد»

باريس (أ ف ب)



تابعت مصر نتائجها الرائعة في كرة اليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، عندما حققت فوزها الثالث في دور المجموعات، وكان على حساب الأرجنتين 34-27 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وانتزعت مصر، رابعة النسخة الأخيرة ومونديال 2001 في فرنسا بالذات، المركز الثاني في المجموعة، بعدما رفعت رصيدها إلى سبع نقاط بفارق نقطة أمام النرويج التي خسرت قمة المجموعة أمام الدنمارك المتصدرة ووصيفة النسخة الأخيرة، وبطلة 2016 في ريو دي جانيرو، بنتيجة 25-32.

وهو الفوز الثالث لـ «الفراعنة» الذين كانوا ضامنين تأهلهم إلى ربع النهائي منذ الجمعة، بعد الأول على المجر 35-32، والثاني على النرويج 26-25، مقابل تعادل مع فرنسا حاملة اللقب 26-26 وخسارة أمام الدنمارك 27-30.

وضربت مصر موعداً في ربع النهائي الأربعاء المقبل مع إسبانيا ثالثة المجموعة الأولى، وآخر المتأهلين إلى ربع النهائي بتغلبها على كرواتيا 32-31.

وشهدت مباراة مصر والأرجنتين ندية كبيرة بين المنتخبين خصوصاً في الشوط الأول الذي حسمته الأرجنتين بفارق هدف واحد 15-14، لكن أبطال «القارة السمراء» ضربوا بقوة في الثاني وكسبوه بفارق ثماني نقاط «20-12».

وفرض التعادل نفسه في بداية المباراة حتى 5-5، قبل أن تسجل الأرجنتين أربعة أهداف متتالية وتتقدم 9-5.

قلصت مصر الفارق الى هدف قبل أربع دقائق من نهايته 13-14، ثم أدركت التعادل 14-14، بفضل هدف لعمر الوكيل، إثر تمريرة من أحمد هشام، لكن الأرجنتين سجلت هدفاً في الثانية الأخيرة بواسطة بابلو سيمونيه، وحسمته في مصلحتها 15-14.

وقلبت مصر تأخرها مطلع الشوط الثاني، وتقدمت 19-16 بتسجيلها أربعة أهداف متتالية، ووسعت الفارق الى ثمانية أهداف 33-25 بتسجيلها ستة أهداف متتالية، قبل أن تنهي المباراة بفارق سبعة أهداف 34-27.

وكان سيف الدرع وعلي زين أفضل مسجلين في صفوف مصر برصيد 6 أهداف لكل منها، وأضاف كل من أكرم يسري واحمد هشام خمسة أهداف، فيما برز فيديريكو بيسارو في صفوف الأرجنتين التي منيت بخسارته الخامسة في خمس مباريات، بتسجيله ستة أهداف.

وقال زين بعد الفوز «بلغنا ربع النهائي في طوكيو، وهذه المرة الثانية توالياً، لذا نحن سعداء، كي تحقق شيئاً مهماً عليك التغلّب على الفرق الكبيرة، مجموعتنا كانت صعبة ورغم ذلك تأهلنا».

وعما يجب أن يقوم المنتخب المصري لإحراز أول ميدالية، أضاف «نحتاج للقيام بأفضل ما حققناه في طوكيو (حلّ رابعاً). اللعب بانضباط، 100%، هو أبرز نقاط قوّتنا».

وقال «إذا شاهدتم مصر تلاحظون عدم اللعب بأنانية، نحن فريق واحد وهذه قوّتنا».

وحجزت فرنسا حاملة اللقب بطاقتها إلى ربع النهائي بفوزها على المجر 24-20.

وكانت فرنسا بحاجة الى التعادل فقط للحاق بركب المتأهلين وحجز البطاقة الأخيرة عن المجموعة الثانية، لكنها حققت الفوز الثاني لها توالياً، بعد خسارتين وتعادل.

وأنهت فرنسا دور المجموعات في المركز الرابع برصيد خمس نقاط، فيما خرجت المجر خالية الوفاض، بعدما تجمد رصيدها عند نقطتين في المركز الخامس قبل الأخير.

وتلتقي فرنسا في نصف النهائي مع ألمانيا التي حسمت صدارة المجموعة الأولى، بفوزها على مطاردتها المباشرة سلوفينيا 36-29.

وعززت ألمانيا التي حققت الفوز الرابع، صدارتها برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين أمام سلوفينيا التي خسرت المباراة الثانية مقابل ثلاثة انتصارات متتالية.

ولحقت السويد بألمانيا وسلوفينيا إلى ربع النهائي بفوزها الثالث أيضاً عندما تغلبت على اليابان 40-27.

وفي نصف النهائي، تلعب سلوفينيا مع النيروج، و السويد مع الدنمارك.