لايلز «أسرع البشر» بفارق «5 بالألف من الثانية»!

باريس (أ ف ب)



ردّ العداء الأميركي نواه لايلز الاعتبار لنفسه وبلاده الولايات المتحدة، باستعادته المجد الأولمبي لسباق 100 متر في ألعاب القوى، عندما توّج بلقب مثير في نسخة باريس على ملعب فرنسا في سان دوني.

بعد مرور عشرين عاماً على فوز عداء من الولايات المتحدة بالسباق «الملك» لـ «أم الألعاب»، أعاد لايلز السيطرة لبلاده، من خلال فوزه بسباق مثير حسمه بالصورة النهائية «فوتو فينيش» أمام الجامايكي كيشاين تومسون، بفارق «5 بالألف من الثانية».

فشل الأميركيون في التتويج باللقب الأولمبي في سباق 100 متر في عهد الأسطورة الجامايكي أوسين بولت «2008 في بكين، 2012 في لندن، 2016 في ريو دي جانيرو»، وتعود المرة الأخيرة التي ظفروا باللقب إلى عام 2004 في أثينا عندما حققه جاستن جاتلين.

بعد يوم على إخفاق مواطنته شاكاري ريتشاردسون في إعادة بلاد «العم سام» للسيطرة على سباق 100 متر للمرة الأولى لدى السيدات منذ جايل ديفرز في أولمبياد أتلانتا عام 1996، فعلها لايلز أقله في فئة الرجال.

أضاف ابن السابعة والعشرين اللقب الأولمبي الى العالمي الذي تُوج به صيف 2023 في بودابست، بعدما قطع المسافة بزمن 9.79 ثانية وبالتحديد 9.784 ثانية، متفوّقاً على تومسون صاحب الفضية «9.79 ثانية، وبالتحديد 9.789 ثانية»، والأميركي الآخر فريد كيرلي، بطل العالم في يوجين عام 2022، صاحب البرونزية «9.81 ثانية».

وهذا أقرب فارق في نهائي سباق 100 متر، منذ موسكو 1980، عندما تفوّق البريطاني ألن ويلز على الكوبي سيلفيو ليونارد «10.25 ثانية».

ثأر لايلز لنفسه بعد خيبة أولمبياد طوكيو، عندما اكتفى ببرونزية سباق المفضل 200 متر، وحلّ الإيطالي مارسيل جاكوبس، البطل المفاجأة لنسخة طوكيو قبل ثلاثة أعوام، سادساً بزمن 9.85 ثانية.