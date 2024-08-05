الأهلي.. «نقطة» على «الفرح»

القاهرة (أ ف ب)



أصبح الأهلي على بُعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، و44 في تاريخه، بعدما تغلّب على المقاولون العرب 4-0، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة، بعد تحقيقه فوزه الـ19 توالياً، متفوقاً على منافسه بيراميدز صاحب 73 نقطة من 32 مباراة، بعدما تغلّب على ضيفه زد 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 29، أقيمت في التوقيت عينه على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

سجّل الفلسطيني وسام أبو علي «14، 35، 66» ثلاثة أهداف «هاتريك» والجنوب أفريقي بيرسي تاو «78» رباعية الأهلي، ورفع أبو علي رصيده إلى 18 هدفاً، ليواصل اعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري، ويقترب من حسم لقب الهداف، على الرغم من انضمامه للأهلي قادماً من سيريوس السويدي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية فقط.

وسجّل رمضان صبحي «45+3» لبيراميدز من ركلة جزاء، وعادل مصطفى عبد الرؤوف زيكو «50» النتيجة، قبل أن يمنح مروان حمدي «87» الفوز لأصحاب الأرض.

ويتبقّى للأهلي أربع مباريات في الدوري يحتاج منها لنقطةٍ واحدة ليُتوّج باللقب على حساب بيراميدز الذي تتبقّى له مباراتين فقط، ويتفوق صاحب المركز الأول على ملاحقه في المواجهات المباشرة، ما يعني تتويجه باللقب في حالة حصوله على أي نقطة من مبارياته المقبلة.