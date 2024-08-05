الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي.. «نقطة» على «الفرح»

الأهلي.. «نقطة» على «الفرح»
5 أغسطس 2024 08:08

القاهرة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الدوري المصري.. «ممنوع التغيير» منذ 40 عاماً!
مصر وإسبانيا.. موعد في «يد الأولمبياد»


أصبح الأهلي على بُعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، و44 في تاريخه، بعدما تغلّب على المقاولون العرب 4-0، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة، بعد تحقيقه فوزه الـ19 توالياً، متفوقاً على منافسه بيراميدز صاحب 73 نقطة من 32 مباراة، بعدما تغلّب على ضيفه زد 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 29، أقيمت في التوقيت عينه على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.
سجّل الفلسطيني وسام أبو علي «14، 35، 66» ثلاثة أهداف «هاتريك» والجنوب أفريقي بيرسي تاو «78» رباعية الأهلي، ورفع أبو علي رصيده إلى 18 هدفاً، ليواصل اعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري، ويقترب من حسم لقب الهداف، على الرغم من انضمامه للأهلي قادماً من سيريوس السويدي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية فقط.
وسجّل رمضان صبحي «45+3» لبيراميدز من ركلة جزاء، وعادل مصطفى عبد الرؤوف زيكو «50» النتيجة، قبل أن يمنح مروان حمدي «87» الفوز لأصحاب الأرض.
ويتبقّى للأهلي أربع مباريات في الدوري يحتاج منها لنقطةٍ واحدة ليُتوّج باللقب على حساب بيراميدز الذي تتبقّى له مباراتين فقط، ويتفوق صاحب المركز الأول على ملاحقه في المواجهات المباشرة، ما يعني تتويجه باللقب في حالة حصوله على أي نقطة من مبارياته المقبلة.

 

مصر
الدوري المصري
الأهلي المصري
المقاولون العرب
بيراميدز
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
علوم الدار
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©