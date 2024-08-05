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الرياضة

«الكلى» تؤجل سفر تامبيري إلى باريس

«الكلى» تؤجل سفر تامبيري إلى باريس
5 أغسطس 2024 08:25

باريس (أ ف ب)

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قرّر الإيطالي جانماركو تامبيري الذي تقاسم ذهب مسابقة الوثب العالي مع القطري معتز برشم في أولمبياد طوكيو «صيف 2021»، تأجيل سفره إلى العاصمة الفرنسية، إثر تعرّضه لـ «وعكة» صحية بسبب «حصى محتملة في الكلى»، وفقاً لما أعلن وذلك قبل أيام من مشاركته في دورة ألعاب باريس.
كتب الرياضي البالغ 32 عاماً على مواقع التواصل الاجتماعي «كان من المفترض أن أغادر إلى باريس، لبدء رحلتي نحو هذا الحلم الكبير، وبدلاً من ذلك نصحوني بتأجيل الرحلة، على أمل أن ينتهي هذا الكابوس بقليل من الراحة».
وتابع «كل ما يمكنني فعله هو الانتظار، لا أستحق كل هذا، لقد فعلت كل شيء من أجل هذه الألعاب الأولمبية، كل شيء».
ويسابق الإيطالي الزمن، في حين تنطلق منافسات تصفيات الوثب العالي الأربعاء، قبل النهائي المقرر السبت.
وشرح تامبيري إلى أنه اضطر للتوجه إلى الطوارئ لإجراء «فحص بالموجات فوق الصوتية» و«فحوصات الدم».
وعاد تامبيري إلى إيطاليا بعدما حمل علم بلاده في حفل افتتاح الألعاب الذي اقيم على نهر السين.
نال الميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو بعدما وثب 2.37 متر، وتقاسمها مع برشم، عاد البطل الأولمبي وبطل العالم وأوروبا إلى الميدان للتو، بعدما تعافى من تورم في فخذه، ما دفعه للانسحاب من لقاء موناكو في يوليو.

 

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باريس
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