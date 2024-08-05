جماهير النصر تصب غضبها على كاسترو



الرياض (د ب أ)



سجل النصر السعودي نتائج سلبية في المباريات الودية التي خاضها بمعسكره الخارجي الذي أقيم على مرحلتين في إسبانيا والبرتغال، استعداداً للموسم الجديد.

وخسر النصر أمام غرناطة بهدف، في سابع وديات الفريق استعداداً للموسم الجديد، لتتبقى للفريق ودية أخيرة يخوضها أمام ألميريا.

وتعيش جماهير النصر حالة من القلق، بسبب نتائج الفريق في الوديات التي لم يحقق خلالها الفريق سوى فوز وحيد خلال معسكره بالبرتغال، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، أبرزها أمام بورتو البرتغالي برباعية الأسبوع الماضي.

وفاز النصر على ماريتيمو البرتغالي 1-صفر، وتعادل 1-1 مع لوليتانو وفارينزي، وتعادل سلباً مع لوسيتانو، فيما خسر أمام بورتيمونينسي بهدف، وأمام غرناطة الإسباني بالنتيجة نفسها، وأمام بورتو البرتغالي صفر-4.

وصبت جماهير النصر غضبها على المدرب لويس كاسترو، معتبرين أن ظهور الفريق بصورة باهتة خلال الوديات يمثل امتداداً للموسم الماضي الذي خرج فيه الفريق خالي الوفاض من دون تحقيق أي لقب.

وطالبت جماهير النصر عبر منصات التواصل الاجتماعي بسرعة حسم صفقات قوية قبل بداية الموسم، علماً بأن الفريق لم يتعاقد حتى الآن سوى مع الحارس البرازيلي بينتو.

ويستهل النصر الموسم الجديد بمواجهة التعاون 13 أغسطس الجاري في أبها لحساب الدور قبل النهائي من كأس السوبر السعودي.