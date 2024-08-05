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الرياضة

برشلونة يفكر في «الرئات الثلاث»!

برشلونة يفكر في «الرئات الثلاث»!
5 أغسطس 2024 09:48

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
لا زال سوق الانتقالات الصيفية مفتوحاً في إسبانيا، وإذا كان ريال مدريد اكتفى بصفقتي الفرنسي كليان مبابي، والشاب البرازيلي إندريك فليبي، فإن برشلونة وأتلتيكو مدريد يواصلان البحث عن صفقات جديدة، لدعم خطوطهما وسد النقص في بعض المراكز.
وكشفت الأيام الأخيرة عن صراع خفي بين «البارسا» و«الأتليتي» على الفوز بصفقة الإسباني داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، وإن كان «البلاوجرانا» يتقدم فيها بخطوة على «الروخي بلانكوس».
وذكرت صحيفة «سبورت الكتالونية»، أن اسم الدولي الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان اتحاد جدة السعودي تردد مجدداً في برشلونة، بعد أن طُرح أسمه قبل عامين، بينما كان لاعباً في تشيلسي، وقبل رحيله إلى الدوري السعودي.
ويبدو أن الأداء الرائع الذي قدمه «ذو الرئات الثلاث» مع منتخب «الديوك» في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، أعاده مرة أخرى إلى دائرة اهتمامات الأندية الأوروبية الكبرى، ومنها برشلونة.
غير أن الصحيفة قالت، إن «البارسا» يأمل في الحصول على خدمات كانتي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وليس شراءً نهائياً، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يواجهها «الكتالوني»، إلى جانب الرغبة في توفير كل شيء من أجل تمويل صفقتي نيكو وليامز جناح أتلتيك بلباو، وداني أولمو مهاجم لايبزج الألماني، وهما النجمان اللذان يمثلان أولوية أولى لبرشلونة وإدارته وجهازه الفني وجماهيره، لدرجة أن الجماهير أبدت استعدادها للتبرع، من أجل الفوز بهاتين الصفقتين «السوبر».
وأشارت الصحيفة إلى أن خروج برشلونة «صفر اليدين» من الموسم المنتهي، دفع مسؤولي «البلاوجرانا» إلى تغيير بعض الأوضاع والأمور داخل قائمة الفريق، وتدعيمها بنجوم «سوبر» مثل وليامز وأولمو وكانتي، وهذا الأخير مهمته الأساسية في حالة النجاح في التعاقد معه، تتمثل في تعويض رحيل «مسمار» الوسط سيرجيو بوسكيتس إلى أميركا، لمرافقة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأيضاً تعويض غياب جافي وفرينكي دي يونج وبيدري بسبب الإصابة.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة معجب جداً بالنجم الفرنسي، لدرجة دفعت إدارة النادي متمثلة في ديكو المدير الرياضي، إلى التواصل مع وكلائه، من أجل الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، ويبدو أن اتحاد جدة السعودي لا يمانع، وإن كان يفضل البيع النهائي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لا يقدر عليه برشلونة، في ظل اهتمامه بالتعاقد مع وليامز وأولمو.
وقالت الصحيفة: لهذا السبب قد لا ينجح برشلونة في ضم كانتي هذا الصيف، خاصة إن فليك طلب «الإبطاء» في ملف «الديك الفرنسي»، والاستعانة بالشباب الموهوب خريجي أكاديمية «لاماسيا»، والذين تألقوا معه في الجولة التي قام بها الفريق في أميركا، إلا أن رحيل متوسط الميدان الإسباني أوريول روميو وعودته إلى ناديه السابق جيرونا على سبيل الإعارة قد يدفع فليك إلى تغيير رأيه وتنشيط سعيه لفتح ملف كانتي مجدداً.

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