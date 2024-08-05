«أبوظبي للزوارق» يحكم قبضته على «مونديال الفورمولا-2»

تونسبرج (الاتحاد)



سطر فريق أبوظبي للزوارق السريعة انتصاراً تاريخياً، في الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي أقيمت في مدينة تونسبرج في النرويج، بحصد لقب الجولة عن طريق زورق «أبوظبي ـ1»، بقيادة راشد القمزي، والمركز الثاني و«الوصافة»، عن طريق زورق «أبوظبي 36»، بقيادة منصور المنصوري، حتى يستعيد الفريق مجدداً نغمة الفوز والانتصار القوية في منافسات الزوارق السريعة، وسط مشاركة قوية لـ 18 زورقاً، في حين حلت في المركز الثالث المتسابقة السويدية ماتيلدا وايبيرج.

وتفوق نجوم الإمارات في المنافسة، منذ بداية مراحل الجولة، بحصول راشد القمزي على لقب «الماتش ريس» في اليوم الأول، وإحراز المركزين الأول والثاني، في تصفيات أفضل زمن، واستمرار سيطرة الفريق، من خلال نيل لقب الجولة والوصافة في اليوم الختامي.

وقفز زورق «أبوظبي ـ1» بقيادة راشد القمزي إلى صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 25 نقطة، متفوقاً على صاحب المركز الثاني حالياً، الليتواني إدرجاس ريابكو، والذي يملك 24 نقطة، في حين تراجع المتصدر قبل هذه الجولة، البريطاني ماثيو بالفريمان إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وبدأ السباق الرئيسي، والذي استمر 45 دورة، بتصدر راشد القمزي منذ البداية، وانطلاق المنصوري من المركز الثاني، واستمرت المراكز كما هي عليه، حتى الدورة الأخيرة والختامية، حتى يُتوج بأحد أهم الألقاب خلال الموسم الحالي. يذكر أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، ويسعى من خلال الموسم الحالي للدفاع عن الصدارة وبقوة عبر موسم شاق وطويل يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

من ناحيته، وجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وثمن سالم الرميثي إنجاز الثنائي القوي، بإنهاء الجولة بسيطرة إماراتية على المركزين الأول والثاني، وقال: «راشد القمزي ومنصور المنصوري من الكوادر الشابة في الفريق، وصنعا لنا فرحة كبيرة في المشاركة بصعود المنصة بكل جدارة.

من جهته، ثمن ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي، الفوز المهم لفريق أبوظبي، وانتزاع المركزين الأول والثاني في الجولة، وقال: «هو فوز إماراتي قبل كل شيء، وإنجاز يُحسب للرياضة الإماراتية، متسابقونا لم يوفروا أي جهد، وقدموا أفضل ما لديهم في هذه الجولة، من أجل العودة بأفضل النتائج، وتحقق ذلك بإحراز المركزين الأول والثاني وسط مشاركة قوية لـ18 زورقاً».

وأضاف الظاهري: «كنا بحاجة ماسة لهذا الفوز، خاصة مع النتيجة الغير جيدة في الجولة الماضية والافتتاحية، سباق شيق وممتع، قدمنا من خلاله أفضل ختام في النهاية».

وأكد الظاهري أن الفوز هو بداية للحفاظ على اللقب، حيث لا يزال هناك 4 جولات متبقية على نهاية الموسم، ويجب أن يتعامل الفريق مع كل جولة، بأنها بطولة قائمة في حد ذاتها حتى النهاية.