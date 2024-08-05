551 لاعباً يخوضون تحدي «الإمارات للمواي تاي» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب، من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، وسط مشاركة 551 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 نادياً على مستوى الدولة.

ويحرص الاتحاد على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة، ضمن أجندة مسابقاته الطامحة لتطوير رياضة المواي تاي، وتعزيز تفاعل قاعدة اللعبة في البطولات، والعمل على توفير الفرص المناسبة للناشئين والشباب، في موسم العطلة الصيفية، لتطوير مهاراتهم ورفع مستوياتهم، دعماً لخطط الاتحاد في اكتشاف المواهب الواعدة، ورفد المنتخبات الوطنية بالموهوبين، من مختلف الفئات العمرية.

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر 8 سنوات وحتى 23 عاماً، موزعين على 12 فئة مختلفة من الأوزان المعتمدة في برنامج منافسات البطولة، كما يتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، يوم الخميس المقبل، في موقع الحدث سبيس 42 أرينا، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة في الساعة العاشرة صباح الجمعة بالأدوار التأهيلية، وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات في الساعة العاشرة صباحاً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «نواصل مساعينا في إعداد البرامج وتنظيم البطولات، خلال موسم العطلة الصيفية للناشئين والشباب، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج التي تم تنظيمها مؤخراً، ويسرنا الإعلان عن بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب، بمشاركة جميع أندية الدولة، في واحدة من أهم الفرص والمحطات للصغار والمواهب الصاعدة، لتعزيز مستوى التنافس، واكتساب الخبرات، عبر المسابقات الرسمية، والعمل على استثمار أوقات العطلة بالممارسات الإيجابية الداعمة لتطوير مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم في الدفاع عن النفس».

وأضاف: «يولي اتحاد المواي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي، أهمية كبيرة لتطوير منظومة المواي تاي، وتقديم أفضل البرامج والأنشطة والمسابقات التي تسهم في التطور الكبير لرياضة المواي تاي، وتوسيع نطاق اللعبة، ونشر ثقافتها في صفوف الأجيال الواعدة في المجتمع، دعماً لقاعدة متينة تسهم في تطوير المنتخبات الوطنية، وتعزيز فرص اكتشاف المواهب من مختلف الفئات العمرية».