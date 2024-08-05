كلباء يتعاقد مع يوفيتش 3 مواسم



فيصل النقبي (كلباء)



تعاقد كلباء مع «الجناح» الصربي نيمانيا يوفيتش لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من إستوريل برايا البرتغالي.

ويُعد يوفيتش إضافة قوية للفريق، لأنه يمتاز بمهاراته الفنية العالية وسرعته الكبيرة، مما يعزز خيارات المدرب التكتيكية على الجناحين، وأثبت اللاعب جدارته في الدوري البرتغالي، حيث قدم أداءً متميزاً مع إستوريل برايا.

وأعرب يوفيتش عن سعادته بالانضمام إلى كلباء، مؤكداً تطلعه إلى تقديم أفضل ما لديه، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق. كما أبدى حماسه لخوض التحديات الجديدة في دوري الإمارات.

من جانب آخر، بدأ كلباء المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، وشهدت التدريبات التي جرت في أجواء حماسية، تركيزاً على الجوانب التكتيكية والبدنية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بشكل مثالي للمنافسات المقبلة.

ويأمل «النمور» في أن تسهم المرحلة في تعزيز الانسجام بين اللاعبين، ورفع مستوى الأداء لحصد نتائج إيجابية في الموسم الجديد.