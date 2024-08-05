«منتصرة» تحصد كأس الوثبة في فرنسا

باريس (الاتحاد)

حصدت المهرة «أتش أم منتصرة» لندا موصلي بإشراف توماس فورسي، وقيادة لوكاس أرماند لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز جائزة ألبان جامي الذي أقيم بمضمار ضاحية «رويان» في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سلسلة سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ولم تتأخر «أتش أم منتصرة» البالغة من العمر 4 سنوات والمنحدرة من نسل «أف البراق»، في إبراز مهاراتها في سباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، متفوقة على 10 خيول، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 12 ألف يورو.

وجاء تفوق «أتش أم منتصرة» بفارق نصف طول على صاحب المركز الثاني ورفيق إسطبلها المهر «كسار دو لاردوس» لفيليب منير، وقيادة هوحو مويسون، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «أندلس» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة كليمنت كاديل، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:51:40 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.