ختام برنامج اكتشاف «مواهب المبارزة»

أبوظبي (الاتحاد)



اختتم برنامج اكتشاف مواهب المبارزة، الذي أقيم بالتعاون بين مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ونادي أبوظبي للمبارزة.

شهد البرنامج إقبالاً كبيراً في نسخته الأولى، حيث تجاوز عدد المهتمين بالتسجيل 700 شخص، منهم 300 فرد من المجتمع شاركوا فعلياً في النسخة الأولى.

ركز البرنامج على استقطاب المواهب المحتملة من مدربين على مستوى أولمبي، وتم اختيار 20 لاعباً ولاعبة من كل فئة عمرية.

تضمنت الفئات العمرية المستهدفة الأطفال تحت سن 9، وتحت 13، وتحت 14 سنة، وذلك لوجود مواهب متميزة تبشر بمستقبل باهر في المبارزة.

في نهاية البرنامج، أقيمت بطولة على مستوى المبتدئين، لتعزيز روح المنافسة الشريفة بين اللاعبين واللاعبات الذين أبدوا شغفهم الكبير بهذه الرياضة.

وقام بتتويج الأبطال العميد محمد حسين الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة، والدكتور سلطان الملا، مدير إدارة شؤون المجالس في ديوان الرئاسة، وناصر خميس المري، مدير إدارة الرياضة الأولمبية في مجلس أبوظبي الرياضي.

ويعد البرنامج خطوة مهمة لاكتشاف ورعاية المواهب في المبارزة، ويعكس التزام الجهات المنظمة بتعزيز الرياضة وتوفير الفرص للشباب لاكتشاف قدراتهم وتحقيق طموحاتهم في هذا المجال.