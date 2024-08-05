ابن ثعلوب: القرعة وسوء الحظ والتحكيم وراء ضياع الميدالية الثانية



أبوظبي (الاتحاد)



عادت بعثة منتخب الجودو، عقب المشاركة في أولمبياد باريس، والذي احتل المركز الأول عربياً، من أصل 12 دولة خاضت منافسات اللعبة بالدورة، والترتيب 33 عالمياً من بين 122 دولة، والمركز العاشر آسيوياً، بفضل رصيده من نقاط مبارياته في الدورة التي شهدت مشاركة أبرز منتخبات العالم للجودو، بقيادة اليابان بطل العالم الحالي، وبطل أولمبياد باريس، وبطل آسيا 2024.

وجاءت مشاركة «جودو الإمارات»، ضمن بعثة اللجنة الأولمبية الوطنية، بعدد 6 أفراد، في منافسات تحت وزن 66 كجم، 81، وتحت 90، وتحت 100 وفوق 100 كجم، بجانب لاعبة واحدة في وزن تحت 52 كجم.

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأن مشاركة «الجودو الإمارات» في دورة باريس، لها الكثير من الإيجابيات الفنية والمعنوية، استعداداً لما هو قادم من مشاركات دولية، بعد أن عكست تلك المشاركة المستوى الحقيقي لأفراد منتخبنا الذين تسمح لهم أعمارهم بخوض دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر إقامتها في يوليو 2028 في لوس أنجلوس الأميركية، مقارنة بعدد من اللاعبين البارزين المتوجين في المنتخبات الأخرى المنافسة الذين أعلنوا اعتزالهم، مما يتيح الفرصة أمام منتخبنا لخوض المنافسات بأكثر من 6 لاعبين، وبالتالي يمكننا المشاركة للمرة الأولى في بطولة الفرق المختلطة التي أقيمت في ختام دورة باريس من دون لاعبين عرب.

وقال «لعبت قرعة الأولمبياد، والتحكيم وسوء الحظ دوراً أساسياً في ضياع الميدالية الأولمبية الثانية في تاريخ «جودو الإمارات» والذي امتد خلال 5 دورات أولمبية متتالية، وكان آرام جريجوريان صاحب المستوى المتطور، قريباً من ميدالية في وزن تحت 90 كجم، لولا بعض الأخطاء التحكيمية الواضحة التي حالت دون استكمال مشواره، وتأهله إلى ربع النهائي، مما كفل للفرنسي العالمي تيدي رينير وسط مؤازرة جماهيرية الفوز بذهبية الوزن نفسه».

وأضاف «يستأنف منتخبنا إعداده في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، قبل استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو عام 2024، والتي تحدد لاستضافتها من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل، وتقدم للمشاركة فيها حتى الآن منتخب الجبل الأسود ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهناك دورة الألعاب الآسيوية باليابان عام 2026».