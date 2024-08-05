ماكنتاير ولورانس ينضمان إلى «أبوظبي للجولف»



أبوظبي (الاتحاد)



انضم روبرت ماكنتاير وثريستون لورانس، الفائزان بألقاب عدة في جولة دي بي ورلد للجولف، إلى قائمة النجوم الذين أكدوا مشاركتهم في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، الحدث الأول من «البلاي أوف» الختامي للموسم، والتي تقام من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وينضم الثنائي إلى روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، في ياس لينكس، في البطولة الرابعة ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم، بعدما حجزا مقعديهما في البطولة التي ستكون قبل الأخيرة على «روزنامة» الموسم، وذلك بعد أدائهما الرائع خلال البطولات التي أقيمت في يوليو الماضي.

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تشكل بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، جزءاً من الختام الجديد لجولة دي بي ورلد «البلاي أوف»، وتستقبل أفضل 70 لاعباً متاحاً، وفق ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس عقب نهاية سلسلة بطولات «الباك 9». ويتأهل أفضل 50 لاعباً، بعد نهاية البطولة، للمشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم في الأسبوع التالي، حيث يتم تتويج بطل «السباق إلى دبي».

يعد الأسكتلندي ماكنتاير والجنوب أفريقي لورانس، من أبرز المواهب في جولة دي بي ورلد، وفازا بجائزة السير هنري كوتون لأفضل لاعب صاعد خلال مسيرتهما، وحققا 7 ألقاب في الجولة بينهما.

وكسب ماكنتاير، الذي كان عضواً في فريق أوروبا الفائز بكأس رايدر العام الماضي، أول لقب في سلسلة رولكس لبطولات النخبة في بلده، متغلباً على مجموعة من نخبة اللاعبين العالميين في نادي رينيسانس، ليحقق الفوز ببطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة، بفارق ضربة واحدة عن مطارديه، كما منحه الفوز في الحدث المعتمد أيضاً لقبه الثاني في جولة بي جي أيه 2024، بعد فوزه ببطولة أر بي سي الكندية المفتوحة في يونيو الماضي، يحتل حالياً المركز 16 في التصنيف العالمي الرسمي للجولف، وهو أعلى مستوى يصل إليه في مسيرته.

وقال ماكنتاير الذي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في أبوظبي: «أتطلع إلى إنهاء موسمي في الشرق الأوسط مرة أخرى، لعبت بشكل جيد في الإمارات، وأود أن أكون ضمن المنافسين في الجولة الرابعة، وأحاول الحصول على تلك الكأس الشهيرة».

كان الأسكتلندي هو الحائز على جائزة أفضل لاعب صاعد في عام 2019، ويحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس.

فيما استمتع لورانس بأداء ثابت في «السباق إلى دبي»، إذ احتل المركز الثاني في ثلاث بطولات، وسجل أفضل أداء في بطولة كبرى في مسيرته حتى الآن، بعد احتلاله المركز الرابع في البطولة البريطانية المفتوحة بنسختها الـ 152.

فاز الجنوب أفريقي بجائزة أفضل لاعب صاعد في عام 2022 بعد أن حصد انتصارين في موسمه الأول، ومنذ ذلك الحين فاز مرتين أيضاً، وكان آخرها في بطولة بي إم دبليو الدولية المفتوحة 2023، وهو فوزه الرابع في جولة دي بي ورلد.

وقال لورانس: «متحمس للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط لإنهاء العام، لدي أيضاً بعض الأعمال غير المكتملة مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بعد أن اضطررت إلى الانسحاب من نسخة العام الماضي بسبب الإصابة».

وأضاف: «إنها منطقة استمتعت دائماً باللعب فيها، أحب ياس لينكس، وآمل أن أواصل البناء على المستوى الذي أظهرته هذا العام وأن أنهي موسمي بقوة».

وبالإضافة إلى بطولة الجولف ذات المستوى العالمي التي تقام في ياس لينكس، سيكون هناك برنامج كامل من الفعاليات التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، بما في ذلك الأنشطة المخصصة للأطفال، ويوم السيدات، ويوم العائلة يومي السبت والأحد على التوالي.