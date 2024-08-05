ميهامبو تطارد ميدالية و«كورونا»!

باريس (د ب أ)



تتطلع الألمانية مالايكا ميهامبو بطلة القفز الطويل لتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس، رغم معاناتها من الإصابة بفيروس كورونا، قبل انطلاق دورة الألعاب الصيفية.

وأصيبت ميهامبو بفيروس كورونا في يونيو عقب بطولة أوروبا في روما، التي حققت خلالها الميدالية الذهبية الوحيدة لألمانيا بتسجيلها 22. 7 متر، لتسجل رقماً عالمياً.

وقالت اللاعبة البالغة 30 عاماً «لم تغير إصابتي بفيروس كورونا أهدافي في الأولمبياد».

وأضافت أنها كانت تعاني من مشاكل في الرئة، وعانت من الإجهاد البدني أثناء الاستعداد للأولمبياد.

وتابعت البطلة الألمانية «في كل الأحوال، سأضطر للتأقلم على أقل من ست محاولات في باريس».

من جانبه قال مدربها أولي ناب «لقد تحسنت حالتها أسبوعاً بعد أسبوع بخطوات بسيطة».

ومن المقرر أن تقام التصفيات الثلاثاء، بينما تقام منافسات الميداليات يوم الخميس.

وتعد ميهامبو الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو في 2021، وبطلة العالم مرتين أكبر أمل لألمانيا في الفوز بذهبية بأولمبياد باريس، بعد فوز ليو نويجباور بميدالية فضية في منافسات العشاري، يوم السبت.

وحققت اللاعبة الألمانية قفزة مسافتها 87. 6 متر في لندن قبل أسبوعين، وأكملت أربع قفزات فقط لتجنب الإرهاق البدني. وفي بطولة أوروبا 2022، حققت ميهامبو الميدالية الفضية، بعد بداية ضعيفة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.