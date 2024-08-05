صيف أبوظبي الرياضي.. حضور كبير قبل «تحديات الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الدورة الثالثة من صيف أبوظبي الرياضي وصيف العين الرياضي حضوراً جماهيرياً واسعاً، وعدداً غير مسبوق من الزوار، مع تعزيز الفعاليتين لحضورهما كأكبر تجربة للرياضة والصحة واللياقة البدنية في أبوظبي، تلبي احتياجات الجميع من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية المختلفة، وتتواصل فعالياتهما المميزة، مع تقديم مجموعة كبيرة من المسابقات والأنشطة المختلفة في كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة، وتوفير مكان مثالي لعشاق الرياضة في إمارة أبوظبي، الذين يبحثون عن النشاط والمنافسة طيلة أشهر فصل الصيف.

وتشترك في تنظيم الفعاليتين شركة كابيتال 360 لتجارب الفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك، ومجلس أبوظبي الرياضي. وينطلق موسم هذا العام للرياضة والتدريبات، وجلسات اللياقة البدنية من 14 يونيو وحتى 23 أغسطس في مركز أدنيك أبوظبي، ومن 7 يوليو وحتى 25 أغسطس في مركز أدنيك العين.

واستضافت الفعاليتان حتى منتصف شهر يوليو حضوراً لافتاً في كلا الموقعين مقارنة بنسخة العام 2023، وقد كانت رياضة البادل في صيف أبوظبي الرياضي الأكثر شعبية بين الرياضات الفردية، وشهدت حجوزات تجاوزت حاجز الـ 1000 حجز، مع إقبال كبيرة على رياضة كرة القدم وكرة الريشة وكرة الطلاء، والكرة الطائرة، والكريكيت وتنس الطاولة وغيرها، أما في صيف العين الرياضي استفاد الزوار من باقة دخول الأطفال مع زوار آخرين، للعب كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة والبادل وكرة الريشة وغيرها من الرياضات الصحية والممتعة.

كما يتطلع هواة الرياضة إلى بطولة «أبطال الصيف» الرياضية، التي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 11 أغسطس الجاري، حيث ستتنافس فرق كرة القدم المكونة من 5 لاعبين في مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، وإلى جانب مسابقات البادل وكرة الريشة وتنس الطاولة التي ستقام في الموقعين. بينما ستقام بطولة التنس في مركز أدنيك أبوظبي فقط وستشهد مسابقة كرة السلة تنافس مختلف الفرق في مركز أدنيك العين.

للاطلاع على التفاصيل بالكامل والتسجيل في أبطال الصيف.

وإضافة إلى المسابقات الرياضية الشهيرة، تشكّل الفعاليتان مكانين مثاليين للتجمعات العائلية وفعاليات الشركات، وتوفران مخيمات الأطفال الصيفية الجديدة، والتي تستمر من يوم الاثنين إلى الجمعة طوال فصل الصيف، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تشمل الرياضة والفنون والحرف اليدوية، والتي تعزز الإبداع والتعلم وأسلوب الحياة الصحي في بيئة ممتعة وتفاعلية.

وإلى جانب مجموعته المتجددة من أنشطة الصحة واللياقة البدنية، يقدم صيف أبوظبي الرياضي عروضاً يومية خاصة، بما يشمل شراكة مع فندق أنداز كابيتال غيت في أبوظبي. ويمكن للضيوف الحصول على سعر خاص يشمل الدخول إلى المسبح وغرفة البخار ومرافق الاستحمام، ثم تذوق قائمة من ثلاثة أطباق مستوحاة من الرياضة في مطعم سيان براسيري.