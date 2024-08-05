كوامي: الانضمام إلى العين «نقطة التحول» في مسيرتي

معتز الشامي (أبوظبي)



أكد كوامي أتون لاعب العين، أن الانضمام إلى «الزعيم» نقطة التحول الحقيقية في مسيرته، إذ تمكن من إظهار موهبته، وحصل على عروض عدة من أندية خليجية وأوروبية، وقال: «انتقالي إلى هذا النادي الكبير، أفضل قرار اتخذته في مشواري الكروي».

أضاف: «أشعر بأنني أقدم مردوداً جيداً وأتطور في العين بالصورة المطلوبة، والوقت الحالي ليس مناسباً للتفكير في الانتقال إلى أي نادٍ آخر، والقرار الصائب هو البقاء في العين ولدينا تحديات مهمة ومسابقات عالمية، ونخوض عدداً من البطولات في الموسم الجديد وهدفي أن أكون دائماً مع فريقي في القمة، ننافس بقوة على كل الألقاب، وهدفنا هو المنافسة بقوة في كأس العالم حتى نظهر أن لدينا الكثير من المواهب في الإمارات، وأحاول أن أثبت لنفسي، أنني يمكنني الأداء بمستوى أفضل من العام الماضي، ومثل كل موسم أسعى أن أثبت لنفسي، بأنني قادر على تقديم أفضل، وحصد إنجازات أكثر من الموسم الماضي».

وحول تباين مستوى «الزعيم»، ما بين المسابقات المحلية والبطولة الآسيوية، قال: «في البداية كان التركيز على جميع المسابقات، ولكن عندما وصلنا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كان علينا أن نختار، لأننا إذا ركضنا وراء كل شيء، نخسره، واتفقنا على أن العين يستحق الفوز بدوري الأبطال، وعملنا على ذلك، حتى حققنا ما أردنا، بعد أن قررنا أن ينصب كل تركيزنا على الآسيوية».

وأضاف: «أعتقد أن أصعب المواقف حدثت في النهائي، عندما أخطأت تقدير الكرة، وسجل المنافس هدفاً، وشعرت وقتها بأننا فقدنا كل شيء وضياع اللقب بسبب هذا الخطأ، خصوصاً بعد أن اكتسب يوكوهاما الثقة، إثر تسجيله للهدف، وبدأت تدور الأسئلة في ذهني، ومع ذلك تحدثت مع نفسي، بأننا قادرون على العودة، وقررت أن أكون هادئاً، وأركز في المباراة، لعدم ارتكاب أي خطأ آخر، وكذلك في مباراتنا أمام الهلال، بعد أن ارتكبت ضربة الجزاء، مع بداية المباراة شعرت بالأسف والحسرة، لأنني وضعت الفريق في «ورطة»، خاصة أن المنافس قوي، ولن أذيع سراً إذا قلت إنني لم استطع السيطرة على مشاعري وغلبتني دموع الفرح بعد التأهل إلى النهائي.

وعن الفوز بلقب دوري الأبطال، قال: الأسباب عديدة، بداية من الإدارة التي هيأت الظروف لاعتلاء منصة التتويج، وكذلك المدرب، وكابتن الفريق، وزملائي اللاعبين، والطاقم الفني المعاون، والجهاز الطبي، وجمهور العين الذي ظل مسانداً للفريق في كل المباريات، والكل أسهم في هذا الإنجاز القاري».

وعن المشاركة في دوري أبطال النخبة في الموسم الجديد، قال: «كل أندية آسيا تعرف العين البطل المُتوج بلقب دوري الأبطال، وهدفنا واضح وهو الفوز بالبطولة».