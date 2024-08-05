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الرياضة

«بالمز الرياضية» و«سياحة أبوظبي» يحتفلان بـ «بلال»

«بالمز الرياضية» و«سياحة أبوظبي» يحتفلان بـ «بلال»
5 أغسطس 2024 13:28


مصطفى الديب (أبوظبي)


نظمت شركة بالمر الرياضية، بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، احتفالية كبيرة للفلسطيني بلال محمد، بمناسبة فوزه بقلب وزن المتوسط، في بطولة «يو إف سي» العالمية، وهو ما يجعله أول بطل عربي يحصد لقباً، في البطولة العالمية الكبرى.
حضر الحفل الذي أقيم بصالة «حبيب جيم» بجزيرة ياس، فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، وبلال محمد «البطل المُتوج»، وعدد كبير من عشاق الفنون القتالية المختلطة الذين بدت عليهم السعادة بالبطل العربي الأول والوحيد في منافسات «يو إف سي».
وتحدث فؤاد درويش في بداية الاحتفالية، مؤكداً أنه شرف لأي عربي تتويج بلال بلقب الوزن المتوسط في منافسات «يو إف سي» العالمية، مشيراً إلى أن المقاتلين العرب يملكون الإمكانيات التي تؤهلهم لحصد أكبر وأهم الألقاب العالمية، بشرط توفير الأجواء والتجهيزات المناسبة لذلك.

 

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وأشار فؤاد درويش إلى أن العاصمة أبوظبي تقدم دائماً الدعم والمساندة للاعبي الفنون القتالية المختلطة بكافة أنواعها، خاصة أنها أصبحت عاصمة رياضية لمختلف الألعاب بشكل عام، وللألعاب القتالية بشكل خاص.
وشدد فؤاد درويش على أن أبوظبي دائماً تصنع الحدث، وهي البطل في مختلف البطولات التي تقام على أرضها، بعدما أصبحت مدينة جاذبة لكافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.
وقال: إن النجاحات التي تتحقق على أرض العاصمة الإماراتية ما هي إلا نتاج طبيعي لدعم القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية التي تولي دائماً اهتماماً غير عادي بالرياضة والرياضيين هنا على أرض الإمارات.
وسلم فؤاد درويش درع التكريم إلى بلال محمد وسط احتفالية رائعة، استعرض خلالها البطل العالمي مهاراته داخل حلبة نزال بصالة حبيب الرياضية التي تعد صرحاً رياضياً كبيراً ومجهزاً لكافة فنون القتال.
وعبر البطل بلال محمد عن سعادته بالمشاهد الرائع والاستقبال المتميز، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على عاصمة الإمارات التي تعد أهم مدن العالم في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مؤكداً أنه سعيد بالمشهد الجماهيري الكبير، مشيراً إلى أن دعم الجمهور العربي له السبب الرئيسي وراء إنجاز الفوز بلقب وزن المتوسط في منافسات «يو إف سي»، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على هذا الإنجاز العالمي الكبير، كونه أول عربي يحصد هذا اللقب، ويصعد على منصة تتويج هذه البطولة العالمية الكبرى.
وأشار إلى أن هناك العديد من اللاعبين العرب المتميزين والقادرين على تحقيق العديد من الإنجازات مستقبلاً، مؤكداً أن الساحة العربية مليئة بالمواهب الواعدة التي تحتاج فقط إلى دعم ورعاية.

 

الإمارات
أبوظبي
يو إف سي
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دائرة الثقافة والسياحة
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