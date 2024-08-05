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الرياضة

36 حكماً ومساعداً في معسكر تركيا

36 حكماً ومساعداً في معسكر تركيا
5 أغسطس 2024 14:25

دبي (الاتحاد)
التحق 36 حكماً ومساعداً يُديرون مسابقتي دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين تحت 23 سنة، بمعسكر الحكام الحالي في مدينة أزميت التركية، الذي يُقام في الفترة من 4 إلى 15 أغسطس، تحضيراً للموسم المقبل 2024 – 2025.
ويتضمن برنامج معسكر المجموعة الثانية للحكام محاضرات فنية وتطبيقات بدنية على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة لحالات تقنية حكم الفيديو، حيث تسعى إدارة الحكام في اتحاد الكرة من خلالها لزيادة خبرات حكام المجموعة الثانية للاستعانة بهم خلال الفترة القادمة في مسابقاتنا المحلية التي تطبق فيها هذه التقنية.
وكان حكام المجموعة الأولى، التي ضمت 47 حكماً و8 حكمات قد اختتموا الفترة الأولى من المعسكر الخارجي في تركيا، والذي قُدمت فيه محاضرات نظرية وتطبيقية على مدار 14 يوماً، تحت إشراف محاضري الاتحاد الدولي لكرة القدم، التشيلي كارلوس استروزا، والإيطالي ماتيو تريفولوني، والأردنية هبة محمد عابد، ومحاضر الاتحاد الآسيوي، الياباني نيوبرو إيشياما، وفريق العمل من إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم.
 

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