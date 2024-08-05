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الرياضة

«العين للشطرنج» بطل مونديال الفرق في كازاخستان

«العين للشطرنج» بطل مونديال الفرق في كازاخستان
5 أغسطس 2024 15:00

العين (الاتحاد)
فاز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ببطولة العالم للفرق للشطرنج السريع، وأهدى العرب هذا الإنجاز، بتحقيق أولى ذهبيات البطولات الفرقية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج والمدرجة في أجندته الرسمية، ليفوز العين بكأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها 100 ألف يورو.
وأكد هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ورئيس الوفد بالبطولة، أن اللقب العالمي الفريد تحقق في ظل الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة، ثم جهود اللاعبين وقائد الفريق سامي خضر سفاريني وفرق العمل الفنية والتنفيذية بالنادي، والتي كانت تعمل في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، الذي كان يوجه ويتابع أدق التفاصيل لترسيخ رؤية النادي كمؤسسة رياضية مجتمعية عالمية، إلى جانب دعم مجلس أبوظبي الرياضي ودعم شركة نيشن وايد ميدل إيست العقارية الراعي الرسمي للفريق.
وأضاف: «يسعدنا أن تحقيق هذا الإنجاز تزامن مع العام الذي يحتفل فيه النادي باليوبيل الفضي على إشهاره عام 1999، وكذلك احتفالية الاتحاد الدولي للشطرنج بمرور مائة عام منذ تأسيسه 1924».
حقق العين، البطولة عن جدارة، بالفوز في 9 مباريات و3 تعادلات، ومن دون خسارة أية مباراة في طريقه نحو اللقب، وكانت نقطة التحول لفريق العين، بعد فوزه على فريق «تشيس دبليو آر» الألماني، والذي يضم أربعة أبطال عالم، على رأسهم النرويجي كارلسون والأوزبكي عبدالستاروف بطل العالم للشطرنج السريع، والصينية هويفان، والروسية ألكسندرا كوستنياك.
وقد جاء الفوز في هذه المباراة عن طريق لاعبتنا وافية درويش المعمري، التي انتزعت الفوز على اللاعب الألماني وديم روسنشتين، ليفوز العين برباعية ويحافظ على صدارته إلى النهاية.

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