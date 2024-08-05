«فني الشطرنج» يعتمد المشاركة في «أولمبياد المجر»



دبي (الاتحاد)



اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج المشاركة في أولمبياد الشطرنج رقم 45، والذي يقام بالعاصمة المجرية بودابست، من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، وأيضاً الوفد المشارك، والذي يضم سعود المرزوقي إدارياً، وعائشة الحوسني إدارية، ويتكون منتخب الرجال من سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وعمار السدراني، وإبراهيم سلطان، وأحمد فريد، ومعهم المدرب الأرميني فلاديمير أكوبيان، فيما يضم منتخب السيدات، وافية درويش المعمري، وروضة السركال، ومريم عيسى، وعهود عيسي، وزينب المعمري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني للاتحاد، برئاسة سلطان علي الطاهر، وحضره سعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات، وعبدالله مراد المازمي، رئيس لجنة نشر اللعبة في المدارس، وعائشة الزرعوني، رئيس لجنة الأحداث والفعاليات، وإيمان العارف عضو الجهاز الفني.

وأكد سلطان علي الطاهر، أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المشاركات الخارجية، منها بطولة العرب للناشئين في تونس، حيث تم رفع توصية بالمشاركة طبقاً لمعايير الاتحاد في اختيار اللاعبين، ومناقشة المشاركة في بطولة العرب الفردية الرجال والسيدات للشطرنج الخاطف والسريع، التي تقام بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج من 6 إلى 16 نوفمبر المقبل.

ونوه ريس الجهاز الفني إلى أن هناك برامج إعداد المنتخب للمشاركات الخارجية، منها تنظيم معسكر داخلي، وبطولة مغلقة، والمشاركة في مهرجان أبوظبي الدولي، واطلع الاجتماع على السير الذاتية لعدد من المدربين العالميين لترشيح مدرب لمنتخب الناشئين.

وأضاف: «تم مناقشة تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة لعام 2024، بنظام فني جديد، وتم تكليف سعود المرزوقي، وعبدالله مراد، لإعداد اللائحة الفنية للبطولة، كما تم الاطلاع على نتائج بطولة الإمارات الفردية للرجال والسيدات وتحت 8 و10 سنوات، وأيضاً بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية المقامة حالياً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.