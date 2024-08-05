الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فني الشطرنج» يعتمد المشاركة في «أولمبياد المجر»

«فني الشطرنج» يعتمد المشاركة في «أولمبياد المجر»
5 أغسطس 2024 16:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية


اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج المشاركة في أولمبياد الشطرنج رقم 45، والذي يقام بالعاصمة المجرية بودابست، من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، وأيضاً الوفد المشارك، والذي يضم سعود المرزوقي إدارياً، وعائشة الحوسني إدارية، ويتكون منتخب الرجال من سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وعمار السدراني، وإبراهيم سلطان، وأحمد فريد، ومعهم المدرب الأرميني فلاديمير أكوبيان، فيما يضم منتخب السيدات، وافية درويش المعمري، وروضة السركال، ومريم عيسى، وعهود عيسي، وزينب المعمري. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز الفني للاتحاد، برئاسة سلطان علي الطاهر، وحضره سعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات، وعبدالله مراد المازمي، رئيس لجنة نشر اللعبة في المدارس، وعائشة الزرعوني، رئيس لجنة الأحداث والفعاليات، وإيمان العارف عضو الجهاز الفني.
وأكد سلطان علي الطاهر، أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المشاركات الخارجية، منها بطولة العرب للناشئين في تونس، حيث تم رفع توصية بالمشاركة طبقاً لمعايير الاتحاد في اختيار اللاعبين، ومناقشة المشاركة في بطولة العرب الفردية الرجال والسيدات للشطرنج الخاطف والسريع، التي تقام بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج من 6 إلى 16 نوفمبر المقبل. 
ونوه ريس الجهاز الفني إلى أن هناك برامج إعداد المنتخب للمشاركات الخارجية، منها تنظيم معسكر داخلي، وبطولة مغلقة، والمشاركة في مهرجان أبوظبي الدولي، واطلع الاجتماع على السير الذاتية لعدد من المدربين العالميين لترشيح مدرب لمنتخب الناشئين. 
وأضاف: «تم مناقشة تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة لعام 2024، بنظام فني جديد، وتم تكليف سعود المرزوقي، وعبدالله مراد، لإعداد اللائحة الفنية للبطولة، كما تم الاطلاع على نتائج بطولة الإمارات الفردية للرجال والسيدات وتحت 8 و10 سنوات، وأيضاً بطولة الإمارات الفردية للمراحل السنية المقامة حالياً في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

الإمارات
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
بودابست
المجر
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
علوم الدار
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©