لايلز يُعيد «أم الألعاب» إلى حقبة بولت



باريس (أ ف ب)



عاشت ألعاب القوى حقبة من الفراغ، منذ اعتزال الجامايكي الأسطوري أوسين بولت عام 2017، وذلك حتى جاء الأميركي نواه لايلز ليملأ الفراغ، ليس بفوزه المثير جداً في سباق 100 متر في أولمبياد باريس 2024، بل بأسلوبه واستعراضه اللذين لقيا استحسان رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو.

وأعاد لايلز على «استاد دو فرانس» لقب ملك السباقات إلى الولايات المتحدة، بعد غياب عنها منذ عام 2004، بعدما فاز بالذهبية بفارق 5 بالألف من الثانية فقط عن الجامايكي كيشاين تومسون.

وأضاف لايلز اللقب الأولمبي إلى العالمي الذي تُوج به صيف 2023 في بودابست، بعدما قطع المسافة بزمن 9.79 ثانية، وبالتحديد 9.784 ثانية، متفوّقاً بالصورة النهائية «فوتو فينيش» على تومسون صاحب الفضية «9.79 ثانية وبالتحديد 9.789 ثانية»، والأميركي الآخر فريد كيرلي، بطل العالم في يوجين عام 2022، صاحب البرونزية «9.81 ثانية».

وفشل الأميركيون في التتويج باللقب الأولمبي في سباق 100 متر في عهد الأسطورة الجامايكي أوسين بولت «2008 في بكين، 2012 في لندن، 2016 في ريو دي جانيرو»، وتعود المرة الأخيرة التي ظفر عداؤو الولايات المتحدة بالمعدن الأصفر في العرس الأولمبي إلى عام 2004 في أثينا، عندما حققه جاستن جاتلين.

وساد ترقب وإثارة كبيران عقب نهاية السباق بسبب صعوبة معرفة الفائز، كون أكثر من عداء وصل في توقيت واحد، وأخذ المنظمون وقتهم الكامل لفحص الصورة النهائية التي كشفت عن فوز لايلز، ليمحو الأميركي بذلك خيبة طوكيو 2021، عندما اكتفى ببرونزية سباقه المفضل 200 متر.

بالنسبة لكو، ما قدمه لايلز على أرض المضمار وما جلبه لألعاب القوى من استعراض يذكران بحقبة بولت الذي تُوج بثماني ذهبيات أولمبية قبل الاعتزال عام 2017.

وقال كو: «لا بد أن أكون حيادياً إلى حد ما، لكن إذا كنت أرتدي قبعة المروج، فإن فوزه كان مهماً لأنه يوجد الآن قصة تعيدنا إلى أراضي (حقبة) أوسين بولت».

ورأى أن «هذا مهم جداً، لأنه (لايلز) وجه معروف، إنه وجه يتحدث عنه الشباب الآن، أنا أعرف ذلك ليس فقط من وجودي في الملعب هنا، أو من وجودي في عالم ألعاب القوى، أنا أعرف ما يتحدثون (الناس) عنه، أعرف أصدقاء لي لديهم أطفال صغار، وهم الآن يتحدثون عن نواه لايلز في نفس السياق مع بعض من أبرز الرياضيين والرياضيات في العالم».

ولا يكتفي لايلز برغبة جمع الذهبيات مثل بولت، بل إن المتوّج بستة ألقاب عالمية يشارك الجامايكي أيضاً حبّ الاستعراض،

مستلهماً من الفترة التي قضاها مصمّماً أو حتى مغني راب، يحب لايلز مفاجأة الجماهير أثناء السباقات، حيث يركز على ثقافة البوب التي يعشقها، وأحياناً يصبغ شعره مثل شخصية من «دراجون بول مانغا»، يطلي أظافره.

بالنسبة للايلز، تشكّل «الألعاب الأولمبية منصّة رائعة بالنسبة لي للمساعدة في تطوير هذه الرياضة، كي يلاحظني الناس، أحتاج إلى هذه الميدالية الذهبية»، معتبراً أن ألعاب القوى حالياً فقدت الكثير من الاهتمام الجماهيري.

يحاول عاشق الموضة منذ العام الماضي أن يمنح رياضته شيئاً من الأناقة، من خلال المطالبة بأن يسير العداؤون على خطى لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذين يستقطبون الكاميرات خلال دخولهم الملاعب قبل المباريات بملابسهم الفريدة.

قال لايلز لمجلة «تايم» إن لديه «الشخصية، السرعة، روح الاستعراض، والعقل التسويقي، أجعل الناس غير مرتاحين لأني اخترت ذلك»، في إشارة منه إلى من ينتقد أسلوبه الاستعراضي.

والأحد بعد فوزه المثير في السباق، دعا لايلز ألعاب القوى للقيام بعمل أفضل في الترويج لنفسها.

ويأمل العداء المقيم في فلوريدا الاستفادة أيضاً من نجاحه الأولمبي من خلال تأمين صفقة أحذية رياضية على غرار أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان.

وعلق كو على ذلك بالقول: «أستطيع أن أفهم ذلك، هذا بينه وبين شركة أحذيته، لكن انظروا، ما يدركه ويتأمله هو أنه بدأ يتجاوز رياضته، وهذا ما نريد أن يفعله الجميع».

وقال كو: إن فوز لايلز بهذا الفارق الضئيل جداً، الذي هو أضيق هامش انتصار في نهائي 100 متر في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة، قد أظهر عظمته، مضيفاً: «ما لديه هو ما يمتلكه جميع الأفراد العظماء والفرق العظيمة في الرياضة، هم يجدون طريقة للفوز عندما يكون هناك الكثير على المحك، وهذا ما فعله».

وأردف: «لم يكن متقدماً أبداً في هذا السباق حتى الإطار الأخير من تلك الصورة النهائية، لكنه وجد طريقة، لم يبرز في الدور الأول (من تصفيات السباق)، وفي نصف النهائي كان مقبولاً، لكن الليلة الماضية كانت مملكته».

ورأى كو أن احتضان لايلز لدوره شخصاً استعراضياً كان مثالاً لنجوم آخرين في هذه الرياضة، مضيفاً: «لطالما قلت إن الأداء هو جواز سفرك، لكن الترويج هو كل شيء، لا يكفي أن تكون مجرد بطل أولمبي آخر أو بطل عالمي آخر، يريد أن يملأ الملعب (بالجمهور) ويريد أيضاً أن يملأ المؤتمر الصحفي بالإعلاميين، في الواقع، ما يقوله مهم جداً للرياضة، وهناك أشياء قالها جعلتنا جميعاً نفكر بشكل مختلف قليلاً في بعض الأحيان».