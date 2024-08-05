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الرياضة

شرطة أبوظبي تحصد 7 ميداليات في بطولة الجوجيتسو بالأردن

شرطة أبوظبي تحصد 7 ميداليات في بطولة الجوجيتسو بالأردن
5 أغسطس 2024 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
حصدت أكاديمية شرطة أبوظبي للجوجيتسو، 7 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضية في البطولة AJP بالأردن.
وأشاد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي بالإنجازات المتفردة التي تحققها شرطة أبوظبي في مسيرتها الرياضية، وهنأ فريق الجوجيتسو على النتائج المتميزة التي حققها في البطولة، وأثنى على جهود طاقم العمل الإداري والرياضي الإشرافي في مركز التربية الرياضية الشرطية بقسم المسابقات والمنتخبات لاهتمامها الكبير في تحقيق تطلعات القيادات الشرطية في التنظيم وصولاً لبطولة متميزة وناجحة بكل المقاييس.
و شهدت البطولة تألق اللاعب أحمد المشجري «حزام أزرق» بتحقيق ذهبيتين في وزن تحت 62 في فئة GI وفئة NO-GI.
وظفر اللاعب أحمد الزعابي «حزام بنفسجي» بذهبيتين أيضاً في وزن تحت 56 في فئة GI وفي فئة NO-GI.
وتابع اللاعب زايد الكثيري «حزام أسود» مشوار التألق لشرطة أبوظبي بحصد ذهبية جديدة في وزن تحت 69 في فئة GI، وعاد اللاعب جابر البلوشي «حزام بنفسجي» لزيادة رصيد الميداليات الملونة بإحراز ذهبية في وزن تحت 120 في فئة GI وفضية في NO-GI.

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