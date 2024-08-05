«دبي الرياضي» ينظم الدورة الصيفية لأكاديميات الكرة



دبي (الاتحاد)



تقام الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم من 6 إلى 31 أغسطس الجاري، وينظمها مجلس دبي الرياضي، في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي لقطاع الناشئين والشباب في كرة القدم موسم 2024-2025.

وتكتسب الدورة التي انطلقت عام 2010 أهمية كبيرة، لأنها تعد فرصة للاعبي الأكاديميات للعب مباريات تنافسية من أقرانهم في مختلف الفئات العمرية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم في خوض المباريات التنافسية قبل انطلاقة الموسم الرسمي، كما تمنح المشرفين على الأكاديميات والطواقم الفنية فرصة التعرف أكثر على مستويات اللاعبين.

ويشارك في النسخة الجديدة من الدورة 800 لاعب ينتمون إلى 32 فريقاً من 5 أندية، هي شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان وتتضمن 8 فئات عمرية «10، 11، 12، 13، 14، 15، 16و 18سنة»، وتقام مبارياتها الـ 48 في ملاعب أندية دبي وفي صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام مسابقة تحت 18 سنة بنادي النصر، فيما تقام مسابقة تحت 16 سنة بنادي الوصل، وتقام مسابقة تحت 15 سنة بنادي شباب الأهلي، وتقام أيضاً مسابقة تحت 14 سنة بنادي شباب الأهلي، فيما تقام مسابقة تحت 13 سنة بنادي حتا، وتقام مسابقة تحت 12 سنة ومسابقة تحت 11 سنة ومسابقة تحت 10 سنة في صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتقام مباريات البطولة بنظام المجموعة الواحدة من دور واحد حيث يلعب كل فريق مباراة واحدة مع جميع المنافسين، ويتم تحديد بطل المجموعة حسب عدد النقاط التي يحصل عليها في ختام المنافسات، وبعد نهاية الوقت الأصلي لكل مباراة مهما كانت نتيجتها يخوض الفريقان ركلات الترجيح بهدف تدريب اللاعبين على إتقانها وتطوير مهارات كل لاعب وحارس مرمى.