أتالانتا يخسر جهود سكاماكا 6 أشهر



روما (أ ف ب)



أعلن نادي أتالانتا برجامو الإيطالي، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، أن مهاجمه الدولي جانلوكا سكاماكا تعرَّض لإصابةٍ في ركبته اليسرى، وسيخضع لعمليةٍ جراحيةٍ الاثنين ما سيبعده عن الملاعب لأشهر عدة.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها المهاجم عن «تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى»، حسب النادي.

ويخضع سكاماكا «25 عاماً» لعملية جراحية «في بداية فترة ما بعد الظهر» في إحدى عيادات العاصمة روما.

وتتراوح مدة التعافي من مثل هذه الإصابة بين أربعة وستة أشهر.

وأصيب سكاماكا في مباراة ودية أمام بارما، حيث خرج في الدقيقة 50 من المواجهة التي انتهت بالخسارة 1-4.

وقدّم سكاماكا مستوى متميزاً في الموسم الماضي، حيث سجّل 19 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في 44 مباراة، ضمن مختلف المسابقات.

استدعاه المدرب لوتشانو سباليتي إلى صفوف المنتخب للمشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، لكنه لم يترك بصمة تهديفية.

ولعب سكاماكا دوراً مهماً في فوز أتالانتا بلقب «يوروبا ليج» على حساب باير ليفركوزن الألماني الذي لم يكن خسر أي مباراة ضمن مختلف المسابقات قبل المباراة النهائية أمام الفريق الإيطالي.