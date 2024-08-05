الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتالانتا يخسر جهود سكاماكا 6 أشهر

أتالانتا يخسر جهود سكاماكا 6 أشهر
5 أغسطس 2024 16:36

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
ميلان يتعاقد مع بافلوفيتش


أعلن نادي أتالانتا برجامو الإيطالي، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، أن مهاجمه الدولي جانلوكا سكاماكا تعرَّض لإصابةٍ في ركبته اليسرى، وسيخضع لعمليةٍ جراحيةٍ الاثنين ما سيبعده عن الملاعب لأشهر عدة.
وكشفت الفحوصات التي خضع لها المهاجم عن «تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى»، حسب النادي.
ويخضع سكاماكا «25 عاماً» لعملية جراحية «في بداية فترة ما بعد الظهر» في إحدى عيادات العاصمة روما.
وتتراوح مدة التعافي من مثل هذه الإصابة بين أربعة وستة أشهر.
وأصيب سكاماكا في مباراة ودية أمام بارما، حيث خرج في الدقيقة 50 من المواجهة التي انتهت بالخسارة 1-4.
وقدّم سكاماكا مستوى متميزاً في الموسم الماضي، حيث سجّل 19 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في 44 مباراة، ضمن مختلف المسابقات.
استدعاه المدرب لوتشانو سباليتي إلى صفوف المنتخب للمشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، لكنه لم يترك بصمة تهديفية.
ولعب سكاماكا دوراً مهماً في فوز أتالانتا بلقب «يوروبا ليج» على حساب باير ليفركوزن الألماني الذي لم يكن خسر أي مباراة ضمن مختلف المسابقات قبل المباراة النهائية أمام الفريق الإيطالي.

الدوري الإيطالي
أتالانتا
الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
علوم الدار
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©