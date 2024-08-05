دماتو.. «بكاء» قبل «الذهب»!



باريس (رويترز)



أحرزت الإيطالية أليتشا دماتو الميدالية الذهبية، في جهاز عارضة التوازن في الجمباز بدورة باريس الأولمبية.

وتفوقت دماتو، التي احتلت المركز السابع فقط في التصفيات، بأداء رائع ومن دون أخطاء كبيرة لتحصل على 14.366 نقطة وهو ما كان كافياً للفوز بالميدالية الذهبية.

وانحنت اللاعبة الإيطالية (21 عاماً) على ركبتيها، وبدأت في البكاء، عندما أدركت أنها فازت بأول لقب أولمبي لها.

وتأهلت الصينية تشو يا تشين، وصيفة الأميركية سيمون بايلز في جهاز عارضة التوازن في بطولة العالم العام الماضي، في المركز الأول بالتصفيات، بعد تفوقها على منافستها الأميركية بفارق ضئيل للغاية قبل ثمانية أيام.

وقدمت تشو أداءً متماسكاً، لكنها اضطرت للانحناء والإمساك بالعارضة بكلتا يديها لمنع نفسها من السقوط، ورغم هذا الخطأ فقد حصلت على الميدالية الفضية برصيد 14.100 نقطة.

وحصلت مواطنة دماتو مانيلا أسبوزيتو على المركز الثالث والميدالية البرونزية بفارق 0.1 نقطة عن منافستها الصينية.

وكانت سيمون بايلز، لاعبة الجمباز الأكثر حصولاً على الميداليات على الإطلاق، واحدة بين أربع متسابقات في النهائي سقطن من على الجهاز.

وكان من المتوقع أن تؤدي بايلز (27 عاماً) بسلاسة تضمن لها احتلال مركز متقدم، لكن كان من الممكن سماع صيحات الصدمة والمفاجأة في جميع أنحاء قاعة بيرسي أرينا عندما فقدت توازنها وانزلقت.

واحتلت اللاعبة الأميركية، الحاصلة على البرونزية الأولمبية مرتين وبطلة العالم أربع مرات في عارضة التوازن، المركز الخامس المخيب للآمال، بعدما سجلت 13.100 نقطة.

وسقطت زميلة بايلز في الفريق الأميركي سونيسا لي، بطلة الأولمبياد في كل الأجهزة عام 2020، على البساط واحتلت المركز السادس.

وقالت لي «لقد كان من الجنون أن أرى كيف كان الجميع يسقط هكذا، لكني أعتقد أن السبب في ذلك وجود قدر كبير من الضغط، يمكنك أن تشعر بالتوتر هنا».

وقالت في إن غياب الموسيقى في الخلفية أثناء عرض عارضة التوازن والجماهير الهادئة بشكل مخيف الذي كان يحاول إسكات الجماهير أثناء محاولات التشجيع كان سبباً في إثارة أعصاب بعض اللاعبات.

وحصلت بايلز بالفعل على ثلاث ذهبيات في باريس- في منافسات الفرق وكل الأجهزة وحصان الوثب- وتسعى لميدالية أخيرة في الحركات الأرضية.