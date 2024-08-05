«ملك المتوازيين» يقهر «آلام الجسد»!



باريس (رويترز)



أحرز الصيني تسو جين يان الميدالية الذهبية في جهاز المتوازيين بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعدما تغلب على كافة منافسيه، ليحتفظ باللقب، ويحرز ميداليته الثالثة، ويمنح بلاده ثاني ذهبية في الجمباز.

وهيمن تسو «26 عاماً» الملقب «بملك جهاز المتوازيين» بأدائه على الجهاز وحقق 16.200 نقطة.

وقال «أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، لأنني كنت أعاني من إصابات قبل المشاركة في الأولمبياد، لم أتدرب كثيراً، لكنني كنت أكرر أدائي في ذهني، لعدة مرات.

وأضاف «كنت أعاني من آلام في جسدي، لكن المجيء إلى هنا ورؤية كل هذه الجماهير تدعمنا ساعدني كثيراً، لقد جعلني أشعر بالتحسن».

وحصل الأوكراني إيليا كوفتون على الميدالية الفضية، مسجلاً 15.500 نقطة، ليمنح بلاده أول ميدالية في باريس.

وحصد الياباني شينوسوكي أوكا، الذي فاز بذهبية الفرق وكل الأجهزة، على الميدالية البرونزية.

وخلال أداء رائع، أبقى تسو ذراعيه وساقيه ممتدة بالكامل وثابتة، لدرجة دفعت منافسه كوفتون للتصفيق له في كل مرة كان يؤدي فيها حركة صعبة.

وبعد نزوله على البساط، رفع بطل العالم ثلاث مرات في جهاز المتوازيين ذراعيه في الهواء، وابتسم بشدة وعانق زميله في الفريق تشانج بوهينج الذي حل في المركز الرابع.

وأعرب كوفتون، الذي سيغادر باريس بالميدالية الوحيدة لأوكرانيا في الجمباز، عن رضاه بحصوله على المركز الثاني.

وقال «أنا سعيد جداً، لقد كانت هذه فرصتي الأخيرة للفوز بميدالية، وقد حققتها».