الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ملك المتوازيين» يقهر «آلام الجسد»!

«ملك المتوازيين» يقهر «آلام الجسد»!
5 أغسطس 2024 17:52

 
باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
إجلاء الآلاف من شمال شرقي الصين بسبب الفيضانات
إيفانيسيفيتش: ديوكوفيتش لن يعتزل أبداً!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


أحرز الصيني تسو جين يان الميدالية الذهبية في جهاز المتوازيين بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعدما تغلب على كافة منافسيه، ليحتفظ باللقب، ويحرز ميداليته الثالثة، ويمنح بلاده ثاني ذهبية في الجمباز.
وهيمن تسو «26 عاماً» الملقب «بملك جهاز المتوازيين» بأدائه على الجهاز وحقق 16.200 نقطة.
وقال «أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة، لأنني كنت أعاني من إصابات قبل المشاركة في الأولمبياد، لم أتدرب كثيراً، لكنني كنت أكرر أدائي في ذهني، لعدة مرات.
وأضاف «كنت أعاني من آلام في جسدي، لكن المجيء إلى هنا ورؤية كل هذه الجماهير تدعمنا ساعدني كثيراً، لقد جعلني أشعر بالتحسن».
وحصل الأوكراني إيليا كوفتون على الميدالية الفضية، مسجلاً 15.500 نقطة، ليمنح بلاده أول ميدالية في باريس.
وحصد الياباني شينوسوكي أوكا، الذي فاز بذهبية الفرق وكل الأجهزة، على الميدالية البرونزية.
وخلال أداء رائع، أبقى تسو ذراعيه وساقيه ممتدة بالكامل وثابتة، لدرجة دفعت منافسه كوفتون للتصفيق له في كل مرة كان يؤدي فيها حركة صعبة.
وبعد نزوله على البساط، رفع بطل العالم ثلاث مرات في جهاز المتوازيين ذراعيه في الهواء، وابتسم بشدة وعانق زميله في الفريق تشانج بوهينج الذي حل في المركز الرابع.
وأعرب كوفتون، الذي سيغادر باريس بالميدالية الوحيدة لأوكرانيا في الجمباز، عن رضاه بحصوله على المركز الثاني.
وقال «أنا سعيد جداً، لقد كانت هذه فرصتي الأخيرة للفوز بميدالية، وقد حققتها».

الصين
الجمباز
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
علوم الدار
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©