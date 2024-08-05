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الرياضة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزات في النسخة الرابعة بالظفرة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزات في النسخة الرابعة بالظفرة
5 أغسطس 2024 18:06

الظفرة (وام)

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اختتم نادي الظفرة للرماية منافسات النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22» لفئتي السيدات والناشئات.
وانطلقت البطولة مطلع الشهر الماضي بالأدوار التمهيدية، وصولاً إلى المنافسة النهائية على المراكز الأولى وتتويج الفائزات السبت الماضي.
وأحرزت عائشة سيف عويس الدرعي المركز الأول، وحققت شهد عوض عبيد الكعبي المركز الثاني، وآمنة خليفة الكتبي المركز الثالث.وجاءت المتسابقات فاطمة خالد ضحيان المنهالي، وآلاء محمد علي الظفاري، وفاخرة عبدالله الصغير الدرعي، وفاطمة خميس سعيد المقبالي، ومريم مسلم الدرعي في المراكز من الرابع حتى الثامن.
ونالت الفائزة الأولى 70 ألف درهم، والثانية 40 ألف درهم، والثالثة 30 ألف درهم، والرابعة 25 ألف درهم، بالإضافة إلى 15 ألف درهم و10 آلاف درهم و9 آلاف درهم و8 آلاف درهم للفائزات من الخامسة حتى الثامنة.
وشهدت فئة الناشئات من عمر 12 إلى 16 سنة فوز روضة سعيد محمد الكتبي بالمركز الأول و12 ألف درهم، وحققت مي أحمد حسن المركز الثاني وحصلت على 10 آلاف درهم، وسارة خليفة المقبالي المركز الثالث ونالت 8 آلاف درهم.
وتم تتويج الفائزات، بحضور ناصر أحمد العلي، مدير نادي الظفرة للرماية، وشمسة الهنائي مدير إدارة الإعلام في مجلس أبوظبي الرياضي، وسلامة خلفان المزروعي، مديرة مدرسة قطر الندى الثانوية.
وأكد ناصر أحمد العلي أن النسخة الرابعة للبطولة لفئات الرجال والناشئين والسيدات والناشئات حققت نجاحاً كبيراً، يعزز الشغف الكبير من المشاركات بفعاليات الرماية النسائية، والمستويات المتطورة في مرحلتي التمهيدي والنهائي.
وأوضح أهمية استدامة هذه البطولات ضمن جهود النادي الداعمة لتمكين المرأة في هذه اللعبة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتوفير البيئات الآمنة لممارسة رياضة الرماية، ورعاية المواهب المميزة وتحفيزها للمشاركة في البطولات التي ينظمها النادي في منطقة الظفرة.

الرماية
بطولة حمدان بن زايد
الظفرة
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