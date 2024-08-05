الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حادث سقوط» في «أولمبياد باريس»

«حادث سقوط» في «أولمبياد باريس»
5 أغسطس 2024 18:22

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إيفانيسيفيتش: ديوكوفيتش لن يعتزل أبداً!
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


خرجت الأسطورة الأميركية سيمون بايلز «خالية الوفاض»، من مسابقة عارضة التوازن نتيجة سقوطها في الدور النهائي، فيما كان اللقب الأولمبي من نصيب أليتشي داماتو مانحة إيطاليا ذهبيتها الأولى في فئة السيدات في الجمباز في أولمبياد باريس 2024.
كانت بايلز مرشحة فوق العادة لذهبيتها الرابعة في باريس والثامنة في مسيرتها الأسطورية، لكنها دفعت ثمن سقوطها عن العارضة، واكتفت في النهاية بالمركز الخامس، فيما تصدرت داماتو الترتيب العام برصيد 14.366 نقطة، متقدمة على الصينية ياكين جو (14.100) ومواطنتها مانيلا إسبوزيتو (14.000) اللتين نالتا الفضية والبرونزية توالياً.
بعد مشاركة مخيبة في طوكيو، قبل ثلاثة أعوام، حيث عانت من اختلال توازنها خلال التحليق، بما عُرف بالالتواءات (تويستيز) خلال قفزاتها، وانسحبت من نهائي مسابقة الفرق واكتفائها ببرونزية عارضة التوازن، استعادت بايلز في باريس تألقها، وأحرزت ثلاث ذهبيات في المسابقة الكاملة للفرق، ثم للفردي وحصان القفز، رافعة رصيدها الأولمبي إلى 7 ذهبيات.
وبدأ الحديث عن توجهها لمعادلة رقم الأسطورة السوفييتية السابقة لاريسا لاتينينا «9»، الرياضية الأكثر تتويجاً ليس فقط بالجمباز، بل على صعيد كافة الرياضات الأولمبية للسيدات، قبل أن تعادلها في باريس الأميركية الأخرى نجمة السباحة كايتي ليديكي.
لكن سقوطها عن العارضة، في حادثة اختبرتها أيضاً مواطنتها سونسيا لي التي حلت سادسة، أوقف هذا الطموح، أقله في باريس، لكنها قادرة على تعزيز رصيدها بالذهبية الثامنة من خلال مسابقة الحركات الأرضية.
بالنسبة للفائزة داماتو البالغة 21 عاماً، فهي نالت ميداليتها الأولمبية الثانية، بعدما سبق لها التتويج مع منتخب بلادها بفضية المسابقة الكاملة في باريس.
ويشكل تتويج داماتو مفاجأة، ليس فقط في ظل وجود بايلز بل لتواجد البرازيلية ريبيكا أندراندي، بطلة طوكيو في حصان القفز والحائزة في باريس 2024 على فضيتي المسابقة الكاملة للفردي وحصان القفز وبرونزية المسابقة الكاملة للفرق، لكنها اكتفت بدورها بالمركز الرابع، بعدما جمعت 13.933 نقطة.
وبعدما أسهمت في قيادتها إلى الميدالية الأولى للفرق منذ فضية أمستردام عام 1928، من خلال إحراز وصافة المسابقة الكاملة في باريس 2024، رفعت داماتو رصيد إيطاليا من الميداليات في جمباز السيدات بصحبة إسبوزيتو إلى خمس فقط، وذلك بعدما أحرزت فانيسا فيراري فضية الحركات الأرضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.
في المقابل، غابت الولايات المتحدة عن منصة تتويج عارضة التوازن لأول مرة منذ أولمبياد 2000 في سيدني، وعزت سوني لي ذلك إلى «ضغط الأجواء» في تصريح لشبكة «أن بي سي»، قائلة «لا أحب عندما تصبح الأجواء هادئة» بعد الصعود على العارضة لأن ذلك «يمنحني الوقت للتفكير وبإمكاني سماع كل شيء (في المدرجات)».
وأضافت «أن تتغذى من حماس الجمهور، لاسيما بعد أن تنتهي من أداء روتينك، يساعد جداً، لكن الأجواء كانت هادئة جداً جداً. كان بإمكاني أن أسمع نفسي أتنفس بكل ما للكلمة من معنى».
وانتهى مشوار لي في ألعاب باريس 2024، لكن مواطنتيها بايلز وجوردان تشايلز تحملان الشعلة الأميركية في مسابقة الحركات الأرضية.

أميركا
الجمباز
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
علوم الدار
تنويه من "أبوظبي للدفاع المدني" بسبب تقلبات الأحوال الجوية
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©