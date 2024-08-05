اتحاد جدة يتعاقد مع «الحارس العملاق»



الرياض (د ب أ)



أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع الحارس الصربي الدولي بريدراج رايكوفيتش، قادماً من ريال مايوركا الإسباني.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع رايكوفيتش والنادي الإسباني، للتعاقد معه بعقد يمتد 4 سنوات مقابل 11 مليون يورو.

وخطف الحارس العملاق رايكوفيتش الأنظار خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي أقيمت في ألمانيا هذا الصيف رفقة منتخب صربيا رغم خروج الفريق من دور المجموعات. وشارك رايكوفيتش «28 عاماً» في مباريات صربيا الثلاث في المسابقة القارية، واستقبل هدفاً من إنجلترا وهدفاً من سلوفينيا، وحافظ على نظافة شباكه أمام الدنمارك.

وبات الحارس الصربي ثالث صفقات الاتحاد الأجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي.