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الرياضة

«موهبة البرتغال» ينتقل إلى سان جيرمان

«موهبة البرتغال» ينتقل إلى سان جيرمان
5 أغسطس 2024 19:06

 
باريس (أ ف ب)

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انتقل لاعب وسط بنفيكا البرتغالي الدولي الشاب جواو نيفيز (19 عاماً) إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حتى عام 2029، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية.
وتضمنت الصفقة التي لم يكشف سان جيرمان عن قيمتها انتقال لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيز إلى بنفيكا على سبيل الإعارة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، بأن الصفقة تقدر 70 مليون يورو.
ونقل موقع باريس سان جيرمان عن نيفيز قوله «إنه لفخر كبير بالنسبة لي أن أنضم إلى باريس سان جيرمان، فهو نادٍ طموح للغاية».
أما رئيس النادي القطري ناصر الخليفي فقال «جواو هو أحد أكثر اللاعبين موهبة في البرتغال والعالم».
وأضاف «نواصل بناء فريق شاب رائع في باريس سان جيرمان يعتمد على العمل الجماعي والموهبة والروح الجماعية وهو أساس المستقبل لنادينا».
ونيفيز هو ثاني لاعب يتم التعاقد معه هذا الصيف بعد حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
بنفيكا
البرتغال
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