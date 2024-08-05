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الرياضة

أسعد يطلب السماح بعد الخسارة صفر-9!

أسعد يطلب السماح بعد الخسارة صفر-9!
5 أغسطس 2024 19:32

 
باريس (د ب أ)

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أرجع المغربي أسامة أسعد السبب في خسارته في دور الـ16 لمنافسات المصارعة الرومانية في أولمبياد باريس 2024، إلى اللعب في وزن مختلف عما اعتاد عليه.
وخسر أسعد على يد الليتواني مانتاس كنيستاوتاس صفر- 9 في منافسات وزن 130 كجم.
وقال عبده في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «أشعر بإرهاق شديد بعد هذه المواجهة الصعبة، أطلب من الشعب المغربي مسامحتي فقد بذلت كل ما في وسعي».
وأضاف «وزني 113 كجم، وأنافس في وزن 130 كجم، وبالتالي واجهت صعوبة شديدة أمام منافسي المتمرس في هذا الوزن».
وأوضح المصارع المغربي «لقد اضطررت للعب في هذا الوزن، بعد أن شاركت به خلال البطولة الأفريقية».
وختم أسعد حديثه بالقول «هذه هي المشاركة الأولى لي في دورة الألعاب الأولمبية، وأطمح في حصد الذهب في أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

المغرب
المصارعة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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