البرازيل تستأنف ضد إيقاف الأسطورة في «أولمبياد باريس»



باريس (د ب أ)



تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم باستئناف للاتحاد الدولي، ضد عقوبة إيقاف الأسطورة مارتا لمباراتين، عقب طردها خلال مباراة في دور المجموعات بمنافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس 2024.

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الإسباني في المربع الذهبي في مرسيليا الثلاثاء.

وغابت مارتا عن المباراة التي فازت فيها البرازيل على فرنسا بهدف في دور الثمانية، بعد طردها في المباراة أمام إسبانيا في دور المجموعات، بسبب مخالفة ضد اولجا كارمونا.

وأوضح اتحاد الكرة البرازيلي في بيان «مارتا لديها سجل لا تشوبه شائبة في احترام قواعد الرياضة واللعب النظيف، كونها مرجعاً عالمياً في الرياضة لعدة أجيال، لكل ما حققته داخل وخارج الملعب».

وتشارك مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم ست مرات، في سادس دورة أولمبية في مسيرتها.

وأعلنت النجمة المخضرمة البالغ عمرها 38 عاماً أن أولمبياد باريس ستكون المشاركة الأخيرة لها في البطولات الكبرى مع منتخب «السامبا».

ولم يسبق لمارتا الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية أو كأس العالم للسيدات، لكنها حصدت مع بلادها الميدالية الفضية في دورتي 2004 و2008.

وسجلت مارتا 119 هدفاً خلال 200 مباراة دولية مع البرازيل، كما شاركت في ست نسخ لكأس العالم.

وتحمل مارتا الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في كأس العالم برصيد 17 هدفاً، مقابل تسجيلها 13 هدفاً في الأولمبياد ، بفارق هدف عن مواطنتها كريستياني الهدافة التاريخية للأولمبياد.