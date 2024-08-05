جاياردو يعود إلى تدريب ريفر بليت

بوينس آيرس (أ ف ب)



عاد لاعب الوسط المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق مارسيلو جاياردو إلى تدريب فريقه السابق ريفر بليت كما أعلن الأخير.

وسبق لجاياردو الذي أقيل من تدريب اتحاد جدة السعودي الشهر الماضي، أن أشرف على تدريب النادي الأرجنتيني من 2014 إلى 2022، وقاده إلى إحراز 14 لقباً، بينها اثنان في كأس ليبرتادوريس (موازية لدوري أبطال أوروبا)، كما دافع عن ألوانه لاعباً في الفترة بين 2003 و2006 وموسم 2009-2010.

وقال لاعب موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين سابقاً خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس «إنه تحدٍ كبير بالنسبة لي».

وأضاف «العودة إلى هنا ليست انتقاماً بل امتيازاً»، في حين تحدث رئيس النادي خورخي بريتو عن «يوم تاريخي».

خاض جاياردو، البالغ 48 عاماً، 44 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، كما لعب لفترة طويلة في صفوف ريفر بليت النادي الذي بدأ فيه أول مباراة احترافية له عام 1993.

وكان نادي الاتحاد السعودي أقال جاياردو وعين بدلاً منه الفرنسي لوران بلان.