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الرياضة

تيتموس تقاطع «الأحواض» قبل أولمبياد 2028»!

تيتموس تقاطع «الأحواض» قبل أولمبياد 2028»!
5 أغسطس 2024 20:15

باريس (أ ف ب)

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قررت الأسترالية أريارن تيتموس، الفائزة في أولمبياد باريس بميداليتين ذهبيتين، الابتعاد عن أحواض السباحة، وذلك بهدف العودة أقوى من أجل التحضير للنسخة المقبلة من الألعاب الصيفية والمقررة عام 2028 في لوس أنجلوس.
وأفادت ابنة الـ23 عاماً، أنها قد تبتعد عن الأحواض لمدة سنة، بهدف استعادة طاقتها، بعد مشاركة ناجحة إلى حد كبير في أولمبياد باريس، حيث حققت ذهبيتي 400 م حرة والتتابع 4 مرات 200 م حرة، إضافة إلى فضيتي 200 و800 م حرة، رافعة رصيدها الإجمالي من الميداليات الأولمبية إلى ثمان، بينها أربع ذهبيات.
وقالت لوسائل الإعلام «سأحصل بالتأكيد على استراحة مطولة، لم أخطط لموعد عودتي للسباحة، أريد العودة عندما أشعر أني جاهزة لذلك، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 شهراً».
ستبلغ تيتموس الرابعة والعشرين من عمرها الشهر المقبل، وهي حريصة على أن تكون في أتم الجاهزية لخوض أولمبياد لوس أنجلوس بعد أربعة أعوام، قائلة «أريد الحرص وحسب على أني مستعدة للذهاب في لوس أنجلوس، لا أريد الاستعجال في العودة، أن أفقد هذه الحماسة».
وتابعت «أربعة أعوام تعتبر فترة طويلة، بالتالي أريد أن أستعد بشكل أفضل لتلك الألعاب الأولمبية، بالنسبة لي، هذه هي الأولوية، وليس بطولات العالم في الأعوام التي تسبقها (ألعاب لوس أنجلوس)».

أستراليا
السباحة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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