الثلاثاء 6 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»

بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
5 أغسطس 2024 20:22

 
لندن(د ب أ)

أخبار ذات صلة
البرازيل تستأنف ضد إيقاف الأسطورة في «أولمبياد باريس»
أتالانتا يخسر جهود سكاماكا 6 أشهر


وقع المدافع البرازيلي جليسون بريمر عقداً جديداً طويل الأمد مع نادي يوفنتوس، البطل التاريخي لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
كان بريمر «27 عاماً» هدفاً للعديد من أندية الصفوة في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر النادي الإيطالي على موقعه الإلكتروني الرسمي: «جدد جليسون بريمر عقده مع يوفنتوس، مما يعني تمديد علاقته مع الفريق الأبيض والأسود حتى 30 يونيو 2029».
أضاف بيان يوفنتوس، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يأتي هذا بمثابة أخبار جيدة للنادي، ولكن أيضاً لجليسون، الذي يستحق عقده الجديد بكل جدارة».
وأحرز بريمر 8 أهداف في 83 مباراة لعبها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات، منذ انضمامه من جاره اللدود تورينو في صيف عام 2022.
وشارك بريمر في 5 مباريات مع المنتخب البرازيلي الأول واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مشاركة بلاده ببطولة كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، التي اختتمت الشهر الماضي بالولايات المتحدة، والتي ودعها منتخب البرازيل من دور الثمانية عقب خسارته أمام أوروجواي بركلات الترجيج. أوضح يوفنتوس: «لقد أسهم بريمر بأهداف رائعة من بينها 7 أهداف برأسه - أي أكثر بثلاثة أهداف على الأقل من أي لاعب آخر في مركزه (في الدوري الإيطالي)».
واختتم بيان يوفنتوس «لم يكن أي من هذا ممكنا لولا موهبته التي لا يمكن إنكارها، والتي يظهرها في كل مرة يضع فيها قدمه على أرض الملعب، لكن أخلاقياته في العمل والتزامه لا تقل أهمية، حيث يضع نفسه دائماً تحت تصرف الفريق والجهاز الفني كل يوم».

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
البرازيل
كوبا أميركا
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
ضباط أمن يقومون بدورية شرق لندن
الأخبار العالمية
إصابة شرطيين في بليموث مع استمرار الاضرابات في بريطانيا
اليوم 12:31
تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الحالة الجوية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 12:18
المستشفى الإماراتي الميداني(أرشيفية)
علوم الدار
المستشفى الإماراتي الميداني برفح يطلع وفداً من الصحة العالمية على جهوده لدعم القطاع الصحي بغزة
اليوم 12:08
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
الرياضة
«كولجاني» يُحلق بلقب كأس الوثبة في لندن
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©