بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»



لندن(د ب أ)



وقع المدافع البرازيلي جليسون بريمر عقداً جديداً طويل الأمد مع نادي يوفنتوس، البطل التاريخي لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كان بريمر «27 عاماً» هدفاً للعديد من أندية الصفوة في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر النادي الإيطالي على موقعه الإلكتروني الرسمي: «جدد جليسون بريمر عقده مع يوفنتوس، مما يعني تمديد علاقته مع الفريق الأبيض والأسود حتى 30 يونيو 2029».

أضاف بيان يوفنتوس، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «يأتي هذا بمثابة أخبار جيدة للنادي، ولكن أيضاً لجليسون، الذي يستحق عقده الجديد بكل جدارة».

وأحرز بريمر 8 أهداف في 83 مباراة لعبها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات، منذ انضمامه من جاره اللدود تورينو في صيف عام 2022.

وشارك بريمر في 5 مباريات مع المنتخب البرازيلي الأول واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مشاركة بلاده ببطولة كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، التي اختتمت الشهر الماضي بالولايات المتحدة، والتي ودعها منتخب البرازيل من دور الثمانية عقب خسارته أمام أوروجواي بركلات الترجيج. أوضح يوفنتوس: «لقد أسهم بريمر بأهداف رائعة من بينها 7 أهداف برأسه - أي أكثر بثلاثة أهداف على الأقل من أي لاعب آخر في مركزه (في الدوري الإيطالي)».

واختتم بيان يوفنتوس «لم يكن أي من هذا ممكنا لولا موهبته التي لا يمكن إنكارها، والتي يظهرها في كل مرة يضع فيها قدمه على أرض الملعب، لكن أخلاقياته في العمل والتزامه لا تقل أهمية، حيث يضع نفسه دائماً تحت تصرف الفريق والجهاز الفني كل يوم».