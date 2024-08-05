بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية



باريس (د ب أ)



قال نجم الجمباز الألماني لوكاس دوزر، بطل العالم في منافسات المتوازي، إن دورة ألعاب باريس الأولمبية، كانت آخر بطولة دولية في مسيرته الرياضية.

واختتمت منافسات الجمباز بأولمبياد باريس 2024، واحتل داوزر المركز السابع في منافسات المتوازي، الذي يجيد اللعب فيه، بالأولمبياد الحالي، بعد معاناته من إصابة عضلية أعاقت أداءه مؤخراً، فيما فاز بلقب بطولة العالم العام الماضي، ليتم اختياره أفضل رياضي لعام 2023 في ألمانيا.

وصرح اللاعب الألماني «31 عاماً لشبكة (يوروسبورت) قائلاً «رأينا لوكاس دوزر للمرة الأخيرة على المستوى الدولي، ولن أشارك في بطولة أوروبا وبطولة العالم والألعاب الأولمبية».

أضاف دوزر «خلال الأسابيع والأشهر الماضية توصلت إلى قرار بأن هذه هي آخر بطولة دولية أخوضها».

أشار دوزر إلى أنه يستكمل الموسم المحلي، ثم يقرر ما إذا كان سيستمر لمدة عام أو عامين آخرين للعب في المسابقات المحلية بألمانيا.