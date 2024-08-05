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الرياضة

بريطانيا تحطم «عالمي» السرعة في الدراجات

بريطانيا تحطم «عالمي» السرعة في الدراجات
5 أغسطس 2024 20:42

 
باريس (د ب أ)

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حطمت بريطانيا الرقم القياسي العالمي لسباق السرعة لفرق السيدات بمنافسات الدراجات على المضمار بأولمبياد باريس 2024.
بدأ برنامج سباق الدراجات على المضمار في مضمار سانت كوينتين إن إيفلين، حيث شهد رقماً قياسياً عالمياً في الحدث الأول.
وخلال الأدوار التأهيلية للسباق، الذي تغيرت قواعده مؤخراً بعدما انتقل سباق السرعة لفرق السيدات من فرق مكونة من متسابقتين إلى فرق مكونة من ثلاث متسابقات، كان الفريق البريطاني على موعد مع التاريخ.
وكسر الفريق البريطاني للسيدات الرقم القياسي العالمي الذي كان مسجلاً باسم الصين، الذي كان يبلغ 487. 45 ثانية، حيث حقق زمناً قدره 472. 45 ثانية، محققاً رقماً قياسياً أولمبياً جديداً أيضاً، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لأولمبياد باريس 2024.

بريطانيا
الدراجات
باريس
أولمبياد باريس 2024
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