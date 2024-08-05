«الفرسان» يبدأ المشوار الآسيوي أمام سباهان في «تمهيدي النخبة»

أبوظبي (الاتحاد)

يحل شباب الأهلي ضيفاً على سباهان الإيراني عند الثامنة والربع من مساء اليوم، في مباراة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق للمرة الأولى في شكلها الجديد، وتقام المباراة على استاد نقش جهان في إيران.

وخاض «الفرسان» التدريب الأخير، على ملعب المباراة مساء أمس، استعداداً للقاء الليلة، بعدما غادرت بعثة الفريق قد دبي مساء أمس الأول، عقب خوض التدريب الأساسي استعداداً للمباراة.

وتعد مواجهة اليوم ذات طابع خاص، لاسيما وأنها تعتبر مباراة كؤوس، حيث يتأهل الفريق الفائز لمواجهة الغرافة القطري يوم 13 أغسطس الجاري في الدور التمهيدي الثاني، قبل التوجه إلى الدور المقبل في هذه البطولة الكبرى.

ويسعى شباب الأهلي إلى تحقيق انتصار يضمن له الوصول للدور المقبل، ومن ثم التواجد في هذا الدور الذي سوف يتواجد به 24 فريقاً، يتم تقسيم إلى 12 فريقاً في الغرب و12 في الشرق، في حال الفوز على الغرافة القطري في الدور المقبل.

الجدير بالذكر أن كلاً من الوصل والعين تأهل لدوري المجموعات بشكل مباشر، حيث تأهل الوصل بصفته بطل الدوري الإماراتي والعين بصفته بطل آخر نسخة من دوري أبطال آسيا.

ويتنافس كل من شباب الأهلي وسباهان والغرافة القطري على مقعد واحد في دوري النخبة لهذه البطولة.

ويسعى شباب الأهلي من خلال مواجهة اليوم إلى تأكيد جدارته بالتواجد بين كبار القارة، لاسيما وأنه سبق وشارك 9 مرات في دوري الأبطال، وحقق «الوصافة» كأفضل مركز له في نسخة عام 2015.

وعكف البرتغالي باولو سوزا مدرب الفريق على دراسة المنافس بشكل دقيق خلال الفترة الماضية، ووضع المدرب البرتغالي اللمسات الأخيرة على خطة هذه المواجهة المهمة خلال تدريب الأمس.

واستعد «الفرسان» للانطلاقة القوية من خلال معسكر خارجي في النمسا، خاض فيه 3 مباريات ودية، فاز في الأولى على إس كيه جابينج النمساوي 9-1، قبل أن يخسر الودية الثانية أمام كارباج بطل الدوري الأذربيجاني 2-5، ليختتم المعسكر الخارجي بفوز عريض على شباب أودينيزي الإيطالي بتسعة أهداف نظيفة، ليعود إلى دبي لاستئناف تحضيراته الداخلية، قبل السفر إلى إيران لخوض أولى مبارياته الرسمية لهذا الموسم، في الاستحقاق الآسيوي أمام سباهان.

ويدخل شباب الأهلي الموسم الجديد بحلة مختلفة، بعد عدة تغييرات بتولي مدربه البرتغالي باولو سوزا قيادة دفة الجهاز الفني، خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، كما أجرى النادي تعاقدات على مستوى اللاعبين، أبرزها صفقة اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون، قادماً من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، والذي لعب في الموسم الماضي بنظام الإعارة مع روما الإيطالي، كما تم التعاقد مع الأرجنتيني جاستون سواريز، قادماً من بني ياس، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات ليدخل الموسم بشكل مكتمل من أجل المنافسة على كافة الألقاب.

الجدير بالذكر أن قرعة الدور المقبل لبطولة النخبة، تقام 16 الجاري عقب التعرف على هوية الفرق المتأهلة من الدورين التمهيدين ليكتمل العدد إلى 24 فريقاً، يتم توزيعها على منطقتي الغرب والشرق - لتضم كل منطقة 12 فريقاً، وتنطلق منافسات المجموعات اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل، وحتى فبراير 2025، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته بنظام أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه، ويتأهل الثمانية الأوائل من كل منطقة إلى دور الـ16، الذي يتبعه مرحلة الدورة المجمعة الإقصائية، التي تقام فيالسعودية.