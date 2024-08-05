بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق في أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي تقام في مبادلة أرينا بأبوظبي، في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وأعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لانطلاق الفعاليات، حيث تشهد البطولة معدلات مشاركة هي الأكبر على الإطلاق منذ انطلاقتها، مع أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 47 دولة، وتمنح على مدار أيامها الخمسة اللاعبين فرصة التنافس ضمن ثلاث فئات عمرية، الناشئين C بين 12 و13 عاماً، والناشئين B بين 14 و15 عاماً، والناشئين A بين 16 و17 عاماً.

ويضم منتخبنا الوطني 51 لاعباً ولاعبة، يتطلعون إلى مواصلة التطور وتحقيق إنجاز جديد، مستندين إلى النتائج التي تم تحقيقها في النسخ الماضية، حيث تمكن منتخبنا من احتلال المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة في مشاركته الثانية فقط، محققاً 12 ميدالية ملونة بزيادة 3 أضعاف عن مشاركته السابقة.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمه ورعايته الكريمة للبطولة، التي تشكل إلهاماً لجميع القائمين على البطولة لمضاعفة الجهود وضمان إخراجها بأبهى حلة، وحافزاً لللاعبين واللاعبات لتقديم كل ما لديهم في سبيل الفوز واعتلاء منصة التتويج ورفع علم الدولة عالياً في هذا المحفل الرياضي العالمي».

وأضاف المرزوقي: «تم استكمال الاستعدادات كافة لاستضافة البطولة في العاصمة أبوظبي، كما اكتمل وصول جميع الوفود المشاركة في البطولة، ونتطلع لاستقبال نخبة لاعبي الفنون القتالية المختلطة الصاعدين من جميع أنحاء العالم والترحيب بهم ومنحهم تجربة متكاملة ضمن بيئة رياضية متميزة تضمن أعلى مستويات الأداء».

وتابع: «تشكل هذه البطولة فرصة قيّمة لتبادل الخبرات، وتعزيز العلاقات بين مختلف الدول المشاركة، وتعكس استضافتها في أبوظبي، رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رياضية عالمية تساهم في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم».

وأوضح المرزوقي: «يواصل أبطال منتخبنا الوطني تدريباتهم المكثّفة للمشاركة في المنافسات، ونحرص في الاتحاد على توفير كل مقومات تفوقهم ومنحهم البيئة المناسبة وتحفيزهم لبلوغ أقصى إمكاناتهم. ونثق بقدرة أبطالنا على مواصلة التطور والنمو وخوض النزالات بقوة لتحقيق إنجاز جديد يساهم في ترسيخ ريادة الدولة في رياضة الفنون القتالية المختلطة».

ومن جانبه، قال جاسم الحوسني لاعب المنتخب الوطني في فئة الناشئين A: «ننتظر انطلاق هذه البطولة بفارغ الصبر لإظهار قوتنا وعزيمتنا أمام نخبة أبطال اللعبة من مختلف أنحاء العالم، حيث تدربنا طوال الأشهر الماضية، وركزنا على تطوير مهاراتنا وتنويع أساليبنا والمشاركة في بطولات عديدة، بهدف لاحتكاك واختبار قدراتنا وكسب المزيد من الخبرة والمهارات كي نضمن تقديم أداء مشرف. وأتطلع إلى الفوز بالميدالية الذهبية وإهدائها إلى وطننا الحبيب».

وقال إم إن فيكرام، مدرب منتخب الهند: «يسرنا القدوم مجدداً إلى أبوظبي للمشاركة في البطولة، وقد بذلنا قصارى جهدنا في التدريبات حيث نسعى لتحقيق إنجاز مهم، والاستفادة من تجارب النسخة الماضية. ويضم فريقنا لهذا العام مجموعة متميزة من اللاعبين واللاعبات، ونأمل أن يقدموا أداء جيداً، خاصة مع التطور الذي تشهده هذه الرياضة ما يعني أن المنافسة تصبح أصعب عاماً بعد عام».

وأوضحت تايلور إليس، لاعبة منتخب الولايات المتحدة، والتي تشارك في فئة الناشئين A، بأنها عازمة على تصدر فئتها، وقالت: «أسعى إلى تكرار إنجاز العام الماضي وتحقيق ذهبية جديدة. أحب خوض المنافسات في أبوظبي، لأن الأجواء هنا تتسم بالحماس، وتشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتقدم لنا تجارب جميلة».

وأكد ميكيتا ستيبانوف، لاعب منتخب أوكرانيا المشارك في فئة الناشئين A أنهم جاؤوا إلى أبوظبي للدفاع عن اللقب الذي حققته أوكرانيا في نسخة العام الماضي متفوقة على الولايات المتحدة الوصيف، وطاجيكستان في المركز الثالث مجدداً وتسجيل فوز جديد، وقال: «سعيد بوجودي في أبوظبي والمشاركة في البطولة من جديد حيث أنّها تمنحنا فرصة لإبراز قدراتنا والتعرف على العديد من الرياضيين والأصدقاء من مختلف الدول، ونحن متحمسون لخوض النزالات والدفاع عن اللقب أمام أبطال العالم».