إسبانيا تنهي «المشوار الرائع» للمغرب في «أولمبياد باريس»

مرسيليا (أ ف ب)



أنهت إسبانيا الوصيفة المشوار الرائع للمنتخب المغربي في دور الأربعة، عندما تغلبت عليه 2-1، في مرسيليا، وبلغت المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان المغرب البادئ بالتسجيل عبر هداف المسابقة حتى الآن سفيان رحيمي (37 من ضربة جزاء)، لكن إسبانيا قلبت الطاولة بفضل مهاجم برشلونة فيرمين لوبيز الذي أدرك التعادل (66) وصنع هدف الفوز لمدافع إشبيلية خوانلو سانشيز (85).

ولم يكن حال المنتخب الأولمبي المغربي أفضل من «أسود الأطلس» الذي حقق إنجاز دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخهم في مونديال قطر 2022، قبل أن يخسر أمام فرنسا في نصف النهائي، وينهوه في المركز الرابع.

وتبقى أمام الأولمبي المغربي الذي بلغ دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخه، فرصة تحقيق نتيجة أفضل بإحراز الميدالية البرونزية عندما يخوضون مباراة المركز الثالث يوم الخميس في ليون.

في المقابل، بلغت إسبانيا المباراة النهائية الرابعة في تاريخها والثانية توالياً بعد تتويجها بلقب 1992 على أرضها في برشلونة، وحصولها على فضية نسختي 1920 و2021.

وتقام المباراة النهائية الجمعة على ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة باريس.

وخلافاً لمبارياته السابقة، ترك المغرب الذي غاب عنه لاعب الوسط بلال الخنوس بسبب الإصابة، المبادرة والاستحواذ إلى نظيره الإسباني واعتمد على الهجمات المرتدة.

وغابت المحاولات الحقيقية على المرميين، حتى تعرض حكم المباراة الحكم الأوزبكستاني إيلجيز تانتاشيف إلى إصابة في قدمه، نتيجة اصطدامه مع لاعب إسباني، إثر هجمة مرتدة للمغرب، وترك مكانه للحكم السويدي جلين نايبرج (16).

واستؤنف اللعب بأول وأخطر محاولة، بتسديدة قوية لمهاجم برشلونة فيرمين لوبيز من خارج المنطقة أبعدها الحارس منير المحمدي بصعوبة إلى ركنية (21).

وهدد لوبيز مرمى المحمدي مرة ثانية بتسديدة من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (30).

وحصل المغرب على ركلة جزاء من ركلة ركنية شتتها الدفاع الإسباني، وأعادها لاعب وسط بولونيا الإيطالي أسامة العزوزي برأسه داخل المنطقة، حاول أمير ريتشاردسون استلامها، لكنه تعرض لضربة من الخلف من لاعب وسط أتلتيكو مدريد بابلو باريوس، احتسبها الحكم بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» (33).

انبرى لها الاختصاصي رحيمي بنجاح على يسار حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي أرناو تيناس (37)، رافعاً رصيده الى ستة أهداف في المسابقة، بينها أربعة من ركلات جزاء فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وسدد لاعب وسط أوساسونا أيمار أوروس كرة قوية من حافة المنطقة تصدى لها المحمدي على دفعتين (45+3).

وكاد القائد أشرف حكيمي يفعلها بتمريرة خادعة أبعدها الحارس تيناس إلى ركنية (45+7).

وارتدت كرة للاعب وسط فياريال أليكس باينا، من تسديدة «على الطاير» من خارج المنطقة بالقائم الأيسر (45+8).

وكان أخوماش البادئ بتهديد مرمى إسبانيا مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم (50)،

ردّ عليه باينا بعد دقيقة واحدة بتسديدة بجوار القائم الأيسر للمحمدي الذي أبعد تسديدة قوية لباريوس إلى ركنية (54).

وسدد أخوماش كرة قوية بعيدة فوق العارضة (58).

ونجح فيرمين لوبيز في إدراك التعادل، عندما انتزع كرة من المدافع زكرياء الواحدي داخل المنطقة، سددها قوية بيسراه على يمين المحمدي (66)، وهو الهدف الرابع للوبيز في المسابقة.

وكاد ريتشاردسون يعيد التقدم للمغرب بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (71)، وأخرى لبن الصغير زاحفة من خارج المنطقة بجوار القائم الأيمن (77).

وعززت إسبانيا تقدمها، عندما تلقى المدافع البديل سانشيز كرة من لوبيس، وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين المحمدي (85).

وكاد عبد الصمد الزلزولي يدرك التعادل بتسديدة قوية من داخل المنطقة فوق العارضة (88).